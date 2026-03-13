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Пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною призупинив роботу: причина – відсутність електропостачання
У п'ятницю, 13 березня, у пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною тимчасово призупинені пропускні операції. Причиною стала відсутність електропостачання.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.
Пропускні операції призупинено
"Наразі у пункті пропуску відсутнє електропостачання. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється. Вживаються заходи щодо відновлення електропостачання", - сказано у повідомленні.
У ДПСУ просять врахувати цю інформацію під час планування подорожі за кордон.
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