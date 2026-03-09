На кордоні з Угорщиною тимчасово закриють пункт пропуску "Косино – Барабаш"

Роботу пункту пропуску на українсько-угорському кордоні тимчасово призупинять через технічні роботи. Йдеться про КПП "Косино – Барабаш", де встановлюватимуть нові модулі для митних та прикордонних служб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Закарпатської митниці.

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Тимчасове призупинення роботи пункту пропуску

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури, обмеження діятимуть 10 та 11 березня. У цей період фахівці виконуватимуть роботи з підключення нових робочих модулів до електромережі.

Зокрема, пункт пропуску "Косино – Барабаш" не працюватиме з 13:00 до 17:00. У зазначені години оформлення громадян і транспортних засобів в обох напрямках тимчасово зупинять.

У митниці закликають громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок через державний кордон.

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Які пункти пропуску працюватимуть

Для перетину кордону в зазначений час рекомендують скористатися іншими пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною.

Зокрема, йдеться про КПП "Вилок – Тісабеч", "Велика Паладь – Нодьгодош" та "Астей – Берегшурань".

Крім того, Міністерство закордонних справ України раніше закликало громадян утриматися від поїздок до Угорщини та за можливості обирати альтернативні транзитні маршрути.

"Просимо громадян врахувати інформацію про тимчасові обмеження під час планування подорожей", — зазначили у митній службі.

Таку рекомендацію у МЗС пояснили тим, що наразі українська сторона не може повністю гарантувати безпеку громадян на території Угорщини. Заява пролунала після інциденту із затриманням українських інкасаторів у цій країні.

Раніше ми повідомляли, що лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".

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