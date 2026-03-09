На границе с Венгрией временно закроют пункт пропуска "Косино – Барабаш"

Работа пункта пропуска на украинско-венгерской границе будет временно приостановлена из-за технических работ. Речь идет о КПП "Косино – Барабаш", где будут устанавливать новые модули для таможенных и пограничных служб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Закарпатской таможни.

Временная приостановка работы пункта пропуска

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры, ограничения будут действовать 10 и 11 марта. В этот период специалисты будут выполнять работы по подключению новых рабочих модулей к электросети.

В частности, пункт пропуска "Косино – Барабаш" не будет работать с 13:00 до 17:00. В указанные часы оформление граждан и транспортных средств в обоих направлениях временно приостановят.

В таможне призывают граждан учесть эту информацию при планировании поездок через государственную границу.

Какие пункты пропуска будут работать

Для пересечения границы в указанное время рекомендуют воспользоваться другими пунктами пропуска на границе с Венгрией.

В частности, речь идет о КПП "Вилок – Тисабеч", "Великая Паладь – Нодьгодош" и "Астей – Берегшурань".

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины ранее призвало граждан воздержаться от поездок в Венгрию и по возможности выбирать альтернативные транзитные маршруты.

"Просим граждан учесть информацию о временных ограничениях при планировании поездок", — отметили в таможенной службе.

Такую рекомендацию в МИД объяснили тем, что в настоящее время украинская сторона не может полностью гарантировать безопасность граждан на территории Венгрии. Заявление прозвучало после инцидента с задержанием украинских инкассаторов в этой стране.

