На фронті відбулося 154 боєзіткнення: найбільше – на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби неділі, 15 березня, на фронті відбулося 154 бойових зіткнення. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 74 авіаційних ударів – скинув 212 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3917 дронів-камікадзе та здійснив 2572 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував укріплення наших підрозділів у бік населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік Новоосинового та Глушківки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів в бік населених пунктів Діброва, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку противник 13 разів намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка та в бік населених пунктів Озерне, Різниківка, Рай-Олександрівка. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Русин Яр. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Торецьке, Білицьке, Нове Шахове та в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Новопідгороднє, Мирноград, Родинське, Молодецьке, Філія. Триває п’ять штурмових дій.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 27 окупантів та 20 – поранено; знищено одиницю спеціальної техніки, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки ворога та чотири укриття особового складу. Знищено або подавлено 72 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти 12 разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Калинівське, Березове, Тернове, Першотравневе, Новомиколаївка, Злагода та у бік Вербового. Крім того, Іванівка, Гаврилівка, Просяна, Коломійці, Покровське, Орли зазнали авіаударів противника.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулися 20 атак окупантів : у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Оленокостянтинівки, Чарівного. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське, Копані, Мирне, Воздвижівка, Верхня Терса, Новоселівка, Барвінівка. Три боєзіткнення тривають.

: у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Оленокостянтинівки, Чарівного. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське, Копані, Мирне, Воздвижівка, Верхня Терса, Новоселівка, Барвінівка. Три боєзіткнення тривають. На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в напрямку Павлівки. Авіаударів зазнали Оріхів та Веселянка.

в напрямку Павлівки. Авіаударів зазнали Оріхів та Веселянка. На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. Авіаударів противника зазнали Микільське та Львове.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

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