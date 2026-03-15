На фронте произошло 154 боевых столкновения: больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 15 марта, на фронте произошло 154 боевых столкновения. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 74 авиационных удара - сбросил 212 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3917 дронов-камикадзе и осуществил 2572 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг дважды атаковал позиции наших защитников, нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал укрепления наших подразделений в сторону населенного пункта Вильча.
- На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Новоосинового и Глушковки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили пять атак оккупантов в сторону населенных пунктов Диброва, Лиман и Дробышево.
На Славянском направлении противник 13 раз пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Закитное, Платоновка и в сторону населенных пунктов Озерное, Резниковка, Рай-Александровка. Два боевых столкновения продолжаются.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Ступочек.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещиевка, Бересток, Русин Яр. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении враг совершил 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Вильне, Новоалександровка, Шевченко, Торецкое, Белицкое, Новое Шахово и в районах населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Новоподогороднее, Мирноград, Родинское, Молодецкое, Филия. Продолжаются пять штурмовых операций.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 27 оккупантов и 20 – ранено; уничтожена единица специальной техники, повреждены три единицы автомобильной техники врага и четыре укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 72 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении оккупанты 12 раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Калиновское, Березовое, Терновое, Первомайское, Новониколаевка, Злагода и в сторону Вербового. Кроме того, Ивановка, Гавриловка, Просяная, Коломийцы, Покровское, Орлы подверглись авиаударам противника.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов: в районе Гуляйполя и в сторону Железнодорожного, Варваровки, Святопетровки, Оленоконстантиновки, Чаривного. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Чаривное, Гуляйпольское, Копани, Мирное, Воздвижевка, Верхняя Терса, Новоселовка, Барвиновка. Три боевых столкновения продолжаются.
- На Ореховском направлении враг осуществил одну наступательную операцию в направлении Павловки. Авиаудары были нанесены по Орехову и Веселянке.
- На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. Авиаударам противника подверглись Никольское и Львово.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
