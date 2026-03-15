На фронте произошло 154 боевых столкновения: больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 15 марта, на фронте произошло 154 боевых столкновения. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 74 авиационных удара - сбросил 212 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3917 дронов-камикадзе и осуществил 2572 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг дважды атаковал позиции наших защитников, нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал укрепления наших подразделений в сторону населенного пункта Вильча.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Новоосинового и Глушковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять атак оккупантов в сторону населенных пунктов Диброва, Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении противник 13 раз пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Закитное, Платоновка и в сторону населенных пунктов Озерное, Резниковка, Рай-Александровка. Два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Ступочек.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещиевка, Бересток, Русин Яр. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Вильне, Новоалександровка, Шевченко, Торецкое, Белицкое, Новое Шахово и в районах населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Новоподогороднее, Мирноград, Родинское, Молодецкое, Филия. Продолжаются пять штурмовых операций.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 27 оккупантов и 20 – ранено; уничтожена единица специальной техники, повреждены три единицы автомобильной техники врага и четыре укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 72 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты 12 раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Калиновское, Березовое, Терновое, Первомайское, Новониколаевка, Злагода и в сторону Вербового. Кроме того, Ивановка, Гавриловка, Просяная, Коломийцы, Покровское, Орлы подверглись авиаударам противника.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов : в районе Гуляйполя и в сторону Железнодорожного, Варваровки, Святопетровки, Оленоконстантиновки, Чаривного. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Чаривное, Гуляйпольское, Копани, Мирное, Воздвижевка, Верхняя Терса, Новоселовка, Барвиновка. Три боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг осуществил одну наступательную операцию в направлении Павловки. Авиаудары были нанесены по Орехову и Веселянке.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. Авиаударам противника подверглись Никольское и Львово.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте также: Больше всего вражеских атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении, всего на фронте - 49 боестолкновений, - Генштаб