Викрито бійця, який підробив документи про бойове поранення та отримав 805 тис. грн. від держави

На Львівщині викрито військового, який підробив документи про бойове поранення та отримав понад 805 тисяч гривень від держави.

Колишній солдат-сапер військової частини на Львівщині у жовтні 2023 року був звільнений зі служби за станом здоров’я. При цьому він не брав участі у бойових діях і не отримував пов’язаних із ними поранень, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, щоб незаконно отримати державні виплати, чоловік подав до військово-лікарської комісії підроблену довідку нібито від командира військової частини. На її підставі до медичних документів внесли недостовірні відомості про участь у бойових діях та зв’язок захворювання із захистом Батьківщини.

Надалі він використав ці документи для встановлення ІІ групи інвалідності та звернувся до ТЦК та СП із заявою про виплату одноразової грошової допомоги. У червні 2024 року на підставі поданих матеріалів Міністерство оборони України виплатило йому понад 805 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону колишньому військовослужбовцю повідомлено про підозру.

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