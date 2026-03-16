Разоблачен боец, который подделал документы о боевом ранении и получил 805 тыс. грн от государства

Во Львовской области разоблачен военнослужащий, который подделал документы о боевом ранении и получил от государства более 805 тысяч гривен.

Бывший солдат-сапер воинской части на Львовщине в октябре 2023 года был уволен со службы по состоянию здоровья. При этом он не принимал участия в боевых действиях и не получал связанных с ними ранений, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, чтобы незаконно получить государственные выплаты, мужчина подал в военно-врачебную комиссию поддельную справку якобы от командира воинской части. На ее основании в медицинские документы внесли недостоверные сведения об участии в боевых действиях и связи заболевания с защитой Родины.

В дальнейшем он использовал эти документы для установления II группы инвалидности и обратился в ТЦК и СП с заявлением о выплате единовременной денежной помощи. В июне 2024 года на основании представленных материалов Министерство обороны Украины выплатило ему более 805 тысяч гривен.

Под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона бывшему военнослужащему сообщено о подозрении.

