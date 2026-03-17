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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 280 860 осіб (+930 за добу), 11 783 танки, 38 477 артсистем, 24 218 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 280 860 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 280 860 (+930) осіб / persons
  • танків  – 11 783 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 218 (+3) од.
  • артилерійських систем  – 38 477 (+20) од.
  • РСЗВ – 1 688 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 333 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 183 144 (+1 991) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі / катери  – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 744 (+120) од.
  • спеціальна техніка – 4 091 (+0) од.

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Втрати ворога на ранок 17 березня

Автор: 

армія рф (21335) Генштаб ЗС (8534) ліквідація (4803) знищення (10398)
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