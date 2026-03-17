Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 280 860 осіб (+930 за добу), 11 783 танки, 38 477 артсистем, 24 218 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 280 860 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 280 860 (+930) осіб / persons
- танків – 11 783 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 218 (+3) од.
- артилерійських систем – 38 477 (+20) од.
- РСЗВ – 1 688 (+1) од.
- засоби ППО – 1 333 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 183 144 (+1 991) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 744 (+120) од.
- спеціальна техніка – 4 091 (+0) од.
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