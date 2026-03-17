Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 280 860 человек (+930 за сутки), 11 783 танка, 38 477 артиллерийских систем, 24 218 БТР. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 280 860 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 280 860 (+930) человек / persons
- танков – 11 783 (+2) шт.
- боевых бронированных машин – 24 218 (+3) шт.
- артиллерийских систем – 38 477 (+20) шт.
- РСЗО – 1 688 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 333 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 349 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 183 144 (+1 991) шт.
- крылатые ракеты – 4 468 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 83 744 (+120) шт.
- специальная техника – 4 091 (+0) ед.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так що 3-5 на день норма
Тепер питання - "Одні ми були такі "хитровиїбані"?
146! одиниць знищеної техніки та 930 чумардосів за день.
Броня присутня, логістика та арта норм.
Загальна броня перевалила за 36 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 280 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
Та і безпілотники здають, третю добу не "вивалюються" за дві тисячі.
Звернув уваго на "ітого", очі ледве з орбіт не повилазили
БпЛА з початку березня - 31 785 одиниць,
з початку року - 84 691 весь 25-ий рік - 77 322