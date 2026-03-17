Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 280 860 человек (+930 за сутки), 11 783 танка, 38 477 артиллерийских систем, 24 218 БТР. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 280 860 (+930) человек / persons
  • танков – 11 783 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 218 (+3) шт.
  • артиллерийских систем – 38 477 (+20) шт.
  • РСЗО – 1 688 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 333 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 349 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 183 144 (+1 991) шт.
  • крылатые ракеты – 4 468 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 83 744 (+120) шт.
  • специальная техника – 4 091 (+0) ед.

Потери врага на утро 17 марта

Росіянці навіть десь двома танками розжились. Богатії.
17.03.2026 08:11 Ответить
Зараз нам "зрадолюби" почнуть "співать пісні" про "накопичення запасів бронетехніки, росіянами, перед літнім наступом"... Саме цим будуть пояснювать малозначність втрат бронетехніки, кацапами, зараз... Але забувають дві речі - у Генштабі ЗС РФ сидять не "поголовно ідіоти". І вони розуміють, що "закрома Родіни" не "безкінечні, і запаси бронетехніки, на базах зберігання, вичерпуються, і найголовніше - що танки, на полі бою, втратили свою ударну роль, перетворившись на "рухомі мішені"...
17.03.2026 08:28 Ответить
Російська промисловість виробляє до 400 нових https://www.unian.ua/weapons/zapas-tankiv-u-rosiji-rosiya-gotuyetsya-masshtabno-pereozbrojitisya-13164231.html танків на рік, не рахуючи ті, що відновлюються після зберігання.
так що 3-5 на день норма
17.03.2026 08:48 Ответить
І куди вони діваються? Скільки днів у році? А тепер порівняй їх з інформацією, яка вказується у зведеннях ГШ... А щодо "відновлення після зберігання" - так я тобі розкажу один приклад: в одному з гарнізонів, де я служив, стояла артезіанська скважина, яка давала воду на військове містечко. При перебоях з подачею електроенергії, включали насос, що працював від танкового дизеля. І якось двигун "здох"... Взяли пару каністр спирту, у пастухів-казахів виміняли п"ять баранів, на плащі ОЗК (вони їх дуже цінили, як прикриття від дощу), і поїхали на "базу зберігання бронетехніки". Там віддали спирт і баранину, зняли з танка робочий двигун, і поставили на його місце, "угроблений".
Тепер питання - "Одні ми були такі "хитровиїбані"?
17.03.2026 08:59 Ответить
Минув 4409 день москальсько-української війни.
146! одиниць знищеної техніки та 930 чумардосів за день.
Броня присутня, логістика та арта норм.
Загальна броня перевалила за 36 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 280 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
17.03.2026 08:39 Ответить
17.03.2026 08:47 Ответить
Наземки поменшало, а кацапів побільшало.
Та і безпілотники здають, третю добу не "вивалюються" за дві тисячі.
Звернув уваго на "ітого", очі ледве з орбіт не повилазили
БпЛА з початку березня - 31 785 одиниць,
з початку року - 84 691 весь 25-ий рік - 77 322
17.03.2026 08:42 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
17.03.2026 09:24 Ответить
 
 