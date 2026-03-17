Виступ пропутінської балерини Захарової скасували в Італії, – Reuters

Організатори танцювального гала-концерту в Римі виключили зі списку учасників російську балерину Світлану Захарову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Що відомо?

Захарова відома своєю публічною підтримкою російського диктатора Володимира Путіна. Вона мала виступити на престижному гала-концерті "Les Etoiles", який відбудеться в Італії 20–21 березня.

Втім організатори вирішили відмовитися від її участі після отримання офіційних сигналів, які наголосили на відповідальності культурних інституцій у нинішніх умовах.

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У заяві зазначається, що присутність балерини могла призвести до неоднозначного сприйняття заходу або його використання у політичних цілях.

Таким чином, рішення про виключення Захарової стало ще одним прикладом того, як у Європі продовжують обмежувати участь публічних діячів, пов’язаних із підтримкою російської політики.

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