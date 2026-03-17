Виступ пропутінської балерини Захарової скасували в Італії, – Reuters
Організатори танцювального гала-концерту в Римі виключили зі списку учасників російську балерину Світлану Захарову.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Що відомо?
Захарова відома своєю публічною підтримкою російського диктатора Володимира Путіна. Вона мала виступити на престижному гала-концерті "Les Etoiles", який відбудеться в Італії 20–21 березня.
Втім організатори вирішили відмовитися від її участі після отримання офіційних сигналів, які наголосили на відповідальності культурних інституцій у нинішніх умовах.
У заяві зазначається, що присутність балерини могла призвести до неоднозначного сприйняття заходу або його використання у політичних цілях.
Таким чином, рішення про виключення Захарової стало ще одним прикладом того, як у Європі продовжують обмежувати участь публічних діячів, пов’язаних із підтримкою російської політики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль