Выступление пропутинской балерины Захаровой отменили в Италии, – Reuters
Организаторы танцевального гала-концерта в Риме исключили из списка участников российскую балерину Светлану Захарову.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Что известно?
Захарова известна своей публичной поддержкой российского диктатора Владимира Путина. Она должна была выступить на престижном гала-концерте "Les Etoiles", который состоится в Италии 20–21 марта.
Однако организаторы решили отказаться от ее участия после получения официальных сигналов, в которых подчеркивалась ответственность культурных институтов в нынешних условиях.
В заявлении отмечается, что присутствие балерины могло привести к неоднозначному восприятию мероприятия или его использованию в политических целях.
Таким образом, решение об исключении Захаровой стало еще одним примером того, как в Европе продолжают ограничивать участие публичных деятелей, связанных с поддержкой российской политики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль