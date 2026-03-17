В Италии отменили выступление балерины Захаровой из-за ее поддержки Кремля

Организаторы танцевального гала-концерта в Риме исключили из списка участников российскую балерину Светлану Захарову.

Захарова известна своей публичной поддержкой российского диктатора Владимира Путина. Она должна была выступить на престижном гала-концерте "Les Etoiles", который состоится в Италии 20–21 марта.

Однако организаторы решили отказаться от ее участия после получения официальных сигналов, в которых подчеркивалась ответственность культурных институтов в нынешних условиях.

В заявлении отмечается, что присутствие балерины могло привести к неоднозначному восприятию мероприятия или его использованию в политических целях.

Таким образом, решение об исключении Захаровой стало еще одним примером того, как в Европе продолжают ограничивать участие публичных деятелей, связанных с поддержкой российской политики.

Света в улете

17.03.2026 16:02 Ответить
Кацапка у країні НАТО? Неподобство якесь. В Сизрані хай танцює...
17.03.2026 16:20 Ответить
по телевізору виступить... в *********** озері...
17.03.2026 16:34 Ответить
Це не родичка прес-алкаше кацапстану часом?
17.03.2026 17:04 Ответить
 
 