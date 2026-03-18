У військовому аспекті інтеграція України до НАТО буде найменш складною частиною, - начальник Генштабу ЗС Чехії

Начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії генерал Карел Ржегка заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну кардинально змінило безпекову ситуацію в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб із посиланням на Укрінформ.

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Начальник Генерального штабу ЗС Чехії генерал Карел Ржегка повідомив, що вторгення Росії до України "змінило все".

"У Чеській Республіці були прийняті нова Стратегія національної безпеки та нова Стратегія національної оборони. В цих документах зазначається, що не лише військові, а й вся нація, повинні готуватися до масштабного конфлікту високої інтенсивності з технологічно розвиненим ворогом, який може володіти ядерною зброєю", - зазначив він.

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Генерал Карел Ржегка також повідомив, що більшість військових командирів вважають, що Росія може атакувати НАТО, тому, на його думку, важлива інтеграція до НАТО і України.

З суто військової точки зору, інтеграція України до НАТО, ймовірно, буде найменш складною частиною", – підкреслив він.

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