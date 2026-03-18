У військовому аспекті інтеграція України до НАТО буде найменш складною частиною, - начальник Генштабу ЗС Чехії
Начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії генерал Карел Ржегка заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну кардинально змінило безпекову ситуацію в Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб із посиланням на Укрінформ.
Начальник Генерального штабу ЗС Чехії генерал Карел Ржегка повідомив, що вторгення Росії до України "змінило все".
"У Чеській Республіці були прийняті нова Стратегія національної безпеки та нова Стратегія національної оборони. В цих документах зазначається, що не лише військові, а й вся нація, повинні готуватися до масштабного конфлікту високої інтенсивності з технологічно розвиненим ворогом, який може володіти ядерною зброєю", - зазначив він.
Генерал Карел Ржегка також повідомив, що більшість військових командирів вважають, що Росія може атакувати НАТО, тому, на його думку, важлива інтеграція до НАТО і України.
З суто військової точки зору, інтеграція України до НАТО, ймовірно, буде найменш складною частиною", – підкреслив він.
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