Росія атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, троє постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)

У ніч на 19 березня російські війська атакували Одесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це заявив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

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Наслідки атаки

Внаслідок масованої атаки зафіксовано пошкодження житлової багатоповерхівки в одному з районів міста, а також нежитлової будівлі в іншому районі.

На місцях влучань працюють усі оперативні та екстрені служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Оновлена інформація

Згодом Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено дві багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі у приватному секторі. Виникли пожежі, які оперативно ліквідовані.

Наразі відомо про трьох постраждалих, двох з них госпіталізували до міської лікарні. Всі оперативні та комунальні служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків.

Фото: Одеська МВА

Фото: Одеська МВА

Увечері 18 та вночі 19 березня Росія продовжує обстрілювати територію України. У низці регіонів звучить сигнал повітряної тривоги.

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