Спецзагін НГУ "Тайфун" оголосив збір на авто для воїнів безпілотних систем
Українським захисникам із загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" НГУ потрібна допомога із придбанням авто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Автомобіль допоможе захисникам ефективно виконувати бойові завдання. Загін виконує аеророзвідку, наводячи та знищуючи ворожі цілі.
Мета - 500 00 гривень.
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