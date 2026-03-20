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Новини Збір коштів на допомогу ЗСУ
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Спецзагін НГУ "Тайфун" оголосив збір на авто для воїнів безпілотних систем

Збір на авто для бійців спецзагону Тайфун

Українським захисникам із загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" НГУ потрібна допомога із придбанням авто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автомобіль допоможе захисникам ефективно виконувати бойові завдання. Загін виконує аеророзвідку, наводячи та знищуючи ворожі цілі.

Мета - 500 00 гривень.

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Автор: 

збір (413) Національна гвардія НГУ (1811)
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