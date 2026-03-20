7 корпус ДШВ випустив лімітовану колекцію фігурок: їх можна отримати за донат на збір

7 корпус швидкого реагування ДШВ випустив лімітовану колекцію фігурок "Друзі 7 корпусу ДШВ". До колекції увійшли образи десантника, пілота дрона та медикині - ключових учасників сучасної війни, від яких залежить успіх на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Кожна фігурка символізує реальні історії військових і медиків, які щодня працюють на перемогу.







Фігурки не надходять у продаж. Їх можна отримати виключно як подяку за донат від 5000 гривень на middle strike дрони для підрозділів ДШВ. Зробити донат можна своїми власними коштами, або організувавши спільний збір серед друзів чи підписників.

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Як організувати збір?

Організувати збір можна у два способи:

створити дружню банку в цьому зборі Monobank https://send.monobank.ua/jar/876ZUdbF8n

відкрити власний конверт у ПриватБанку, а зібрані кошти переказати в конверт 7 корпуса ШР ДШВ https://next.privat24.ua/env/donate/f6e0b5ef

Щоб десантники змогли віддячити та подарувати символічну фігурку, після закриття збору треба написати в особисті повідомлення сторінок 7 корпусу ШР ДШВ в Facebook або Snstagram і вислати або посилання на дружню банку, або скріншот переказу коштів.

Ініціатива реалізується в межах проєкту "Друзі ДШВ", який об’єднує військових, медіа, інфлюенсерів і громадян навколо підтримки десантників. Медійним партнером виступає Starlight Media.

У корпусі закликають українців долучатися до зборів і підтримувати військових, які тримають оборону країни.

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