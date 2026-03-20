7-й корпус ДШВ выпустил лимитированную коллекцию фигурок: их можно получить за донат на сбор

7-й корпус быстрого реагирования ДШВ выпустил лимитированную коллекцию фигурок "Друзья 7-го корпуса ДШВ". В коллекцию вошли образы десантника, пилота дрона и медика - ключевых участников современной войны, от которых зависит успех на фронте.

Каждая фигурка символизирует реальные истории военных и медиков, которые ежедневно работают на победу.







Фигурки не поступают в продажу. Их можно получить исключительнов качестве благодарности за донат от 5000 гривен на дроны Middle Strike для подразделений ДШВ. Сделать донат можно за счет собственных средств или организовав совместный сбор среди друзей или подписчиков.

Как организовать сбор?

Организовать сбор можно двумя способами:

создать дружескую банку в этом сборе Monobank https://send.monobank.ua/jar/876ZUdbF8n;

открыть собственный конверт в ПриватБанке, а собранные средства перевести в конверт 7 корпуса ШР ДШВ https://next.privat24.ua/env/donate/f6e0b5ef

Чтобы десантники смогли отблагодарить и подарить символическую фигурку, после закрытия сбора нужно написать в личные сообщения страниц 7 корпуса ШР ДШВ в Facebook или Instagram и выслать либо ссылку на банковский счет, либо скриншот перевода средств.

Инициатива реализуется в рамках проекта "Друзья ДШВ", который объединяет военных, СМИ, инфлюенсеров и граждан вокруг поддержки десантников. Медиа-партнером выступает Starlight Media.

В корпусе призывают украинцев присоединяться к сбору средств и поддерживать военных, которые держат оборону страны.

