7-й корпус ДШВ выпустил лимитированную коллекцию фигурок: их можно получить за донат на сбор

7-й корпус быстрого реагирования ДШВ выпустил лимитированную коллекцию фигурок "Друзья 7-го корпуса ДШВ". В коллекцию вошли образы десантника, пилота дрона и медика - ключевых участников современной войны, от которых зависит успех на фронте.

Каждая фигурка символизирует реальные истории военных и медиков, которые ежедневно работают на победу.

ДШВ выпустили фигурки военных: их можно получить за донат
Фигурки не поступают в продажу. Их можно получить исключительнов качестве благодарности за донат от 5000 гривен на дроны Middle Strike для подразделений ДШВ. Сделать донат можно за счет собственных средств или организовав совместный сбор среди друзей или подписчиков.

Как организовать сбор?

Организовать сбор можно двумя способами: 

Чтобы десантники смогли отблагодарить и подарить символическую фигурку, после закрытия сбора нужно написать в личные сообщения страниц 7 корпуса ШР ДШВ в Facebook или Instagram и выслать либо ссылку на банковский счет, либо скриншот перевода средств.

Инициатива реализуется в рамках проекта "Друзья ДШВ", который объединяет военных, СМИ, инфлюенсеров и граждан вокруг поддержки десантников. Медиа-партнером выступает Starlight Media.

В корпусе призывают украинцев присоединяться к сбору средств и поддерживать военных, которые держат оборону страны.

сбор (336) ДШВ Десантно-штурмовые войска (396)
можна питання??всі агитують суспільство донатити,це добре,хороша справа,а чого не задають питання цифровій шістці федорову де гроші які як би виділяються але чомусь при цьому потрібні донати???чому нема інформації по 5% збору??....
20.03.2026 13:03 Ответить
Єґор Кузнєцов...
20.03.2026 13:05 Ответить
і що??в тебе знання мови не дозволило навіть українською себе обізвати....сидиш тут пальцем з жопи в інших тикаєш.....
20.03.2026 13:13 Ответить
Ничего не имею против озвученного подразделения! Кто им такую идею впарил?
20.03.2026 13:09 Ответить
цирк.
20.03.2026 13:11 Ответить
 
 