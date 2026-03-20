На фронті відбулося 146 боєзіткнень: ворог застосував 5,2 тис. дронів-камікадзе, - Генштаб

Від початку доби 20 березня відбулося 146 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 58 авіаційних ударів – скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5285 дронів-камікадзе та здійснив 2856 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбили сім ворожих штурмів, крім цього противник завдав п’ять авіаційних ударів, скинув 13 керованих бомб, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Бої на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Охрімівка, Приліпка, Зелене та Стариця.

позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Охрімівка, Приліпка, Зелене та Стариця. На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

Бої на сході

На Лиманському напрямку від початку доби ворог не проводив активних дій.

На Слов’янському напрямку противник шість разів намагався просунутися у районі Рай-Олександрівки, Ямполя та Платонівки. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку сьогодні активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

Сили оборони з початку доби відбили 28 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія. Одне боєзіткнення ще не завершено.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 87 окупантів та 28 – поранено; знищено одну важку вогнеметну систему, дві одиниці автомобільного транспорту та десять одиниць спеціальної техніки, пошкоджено три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, два укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 282 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти двічі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Тернового та Калинівського. Крім того, авіаційного удару зазнав населений пункт Покровське.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Зеленого, Староукраїнки, Варварівки та Лугівського. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Новоселівка, Долинка, Копані, Трудове. Дотепер тривають два боєзіткнення.

у районах Добропілля, Залізничного, Зеленого, Староукраїнки, Варварівки та Лугівського. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Новоселівка, Долинка, Копані, Трудове. Дотепер тривають два боєзіткнення. На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнав населений пункт Комишуваха.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Авіаударів зазнав населений пункт Ольгівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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