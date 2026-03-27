Збут дитячої порнографії і зґвалтування: у Києві затримали подружжя

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито жінку та її співмешканця, яких підозрюють у зберіганні та збуті порнографічної продукції, зокрема за участі дітей.

За даними слідства, 46-річна жінка та 51-річний чоловік розповсюджували через інтернет фото і відео порнографічного характеру, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Серед зафіксованих матеріалів - зображення доньки жінки, яка на сьогодні є повнолітньою.

Окремо чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні цієї дівчини, коли вона була неповнолітньою. За її словами, сексуальне насильство тривало систематично з 12-річного віку - у період, коли матір була за кордоном на заробітках.

Під час обшуку вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, а також фото і відео порнографічного характеру. Наразі встановлюються інші можливі потерпілі та перевіряється причетність підозрюваних до втягнення дітей у створення такого контенту.

Підозрюваних затримано. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави у 800 тисяч гривень.

Підозрюваним інкримінують зберігання та збут порнографічної продукції, зокрема дитячої, а чоловіку також зґвалтування малолітньої особи.

13-річного сина підозрюваних передали під опіку бабусі.

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