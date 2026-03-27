Сбыт детской порнографии и изнасилование: в Киеве задержали супружескую пару

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева были разоблачены женщина и её сожитель, которых подозревают в хранении и сбыте порнографической продукции, в частности с участием детей.

По данным следствия, 46-летняя женщина и 51-летний мужчина распространяли через интернет фото и видео порнографического характера, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Среди зафиксированных материалов - изображения дочери женщины, которая на сегодняшний день является совершеннолетней.

Отдельно мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании этой девушки, когда она была несовершеннолетней. По ее словам, сексуальное насилие продолжалось систематически с 12-летнего возраста - в период, когда мать была за границей на заработках.

Во время обыска изъята компьютерная техника, носители информации, а также фото и видео порнографического характера. В настоящее время устанавливаются другие возможные потерпевшие и проверяется причастность подозреваемых к вовлечению детей в создание такого контента.

Подозреваемые задержаны. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога в 800 тысяч гривен.

Подозреваемым инкриминируют хранение и сбыт порнографической продукции, в частности детской, а мужчине также изнасилование малолетнего лица.

13-летнего сына подозреваемых передали под опеку бабушки.

