Сбыт детской порнографии и изнасилование: в Киеве задержали супружескую пару
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева были разоблачены женщина и её сожитель, которых подозревают в хранении и сбыте порнографической продукции, в частности с участием детей.
По данным следствия, 46-летняя женщина и 51-летний мужчина распространяли через интернет фото и видео порнографического характера, сообщает Цензор.НЕТ.
Среди зафиксированных материалов - изображения дочери женщины, которая на сегодняшний день является совершеннолетней.
Отдельно мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании этой девушки, когда она была несовершеннолетней. По ее словам, сексуальное насилие продолжалось систематически с 12-летнего возраста - в период, когда мать была за границей на заработках.
Во время обыска изъята компьютерная техника, носители информации, а также фото и видео порнографического характера. В настоящее время устанавливаются другие возможные потерпевшие и проверяется причастность подозреваемых к вовлечению детей в создание такого контента.
Подозреваемые задержаны. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога в 800 тысяч гривен.
Подозреваемым инкриминируют хранение и сбыт порнографической продукции, в частности детской, а мужчине также изнасилование малолетнего лица.
13-летнего сына подозреваемых передали под опеку бабушки.
