Полиция разоблачила киевлянина, который через OLX продавал фиктивную инвалидность за $9000. ФОТОрепортаж
В Киеве разоблачили мужчину, который через маркетплейс OLX предлагал оформление фиктивной инвалидности для уклонения от мобилизации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Киевская городская прокуратура и столичная полиция.
Схема через объявление
По данным следствия, 34-летний киевлянин разместил на сайте OLX.ua объявление, в котором предлагал помощь военнообязанным в снятии с учета и оформлении инвалидности.
Он уверял, что имеет связи среди медицинских работников, входящих в состав экспертных команд по оценке функционирования личности, а также среди представителей военно-врачебных комиссий ТЦК и СП.
Задержание во время получения денег
За свои "услуги" подозреваемый получил 9000 долларов от клиента.
Сразу после передачи средств его задержали правоохранители.
Дополнительные находки
Во время обыска в автомобиле мужчины обнаружили и изъяли боевую гранату Ф-1.
В связи с этим ему дополнительно инкриминируют незаконное обращение с боеприпасами.
Подозрение и наказание
Фигуранту сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на решения врачей и представителей военно-медицинских комиссий.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
По состоянию на 27 марта залог за подозреваемого внесен не был.
а в чому вплив якщо в нього ліві печатки.