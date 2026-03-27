Новости Уклонение от мобилизации
Полиция разоблачила киевлянина, который через OLX продавал фиктивную инвалидность за $9000. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачили мужчину, который через маркетплейс OLX предлагал оформление фиктивной инвалидности для уклонения от мобилизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Киевская городская прокуратура и столичная полиция.

Схема через объявление

По данным следствия, 34-летний киевлянин разместил на сайте OLX.ua объявление, в котором предлагал помощь военнообязанным в снятии с учета и оформлении инвалидности.

Он уверял, что имеет связи среди медицинских работников, входящих в состав экспертных команд по оценке функционирования личности, а также среди представителей военно-врачебных комиссий ТЦК и СП.

Задержание во время получения денег

За свои "услуги" подозреваемый получил 9000 долларов от клиента.

Сразу после передачи средств его задержали правоохранители.

Дополнительные находки

Во время обыска в автомобиле мужчины обнаружили и изъяли боевую гранату Ф-1.

В связи с этим ему дополнительно инкриминируют незаконное обращение с боеприпасами.

Подозрение и наказание

Фигуранту сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на решения врачей и представителей военно-медицинских комиссий.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

По состоянию на 27 марта залог за подозреваемого внесен не был.

Дивна кваліфікація злочину, тут же звичайне шахрайство.
27.03.2026 13:05 Ответить
а в чому вплив якщо в нього ліві печатки.
а в чому вплив якщо в нього ліві печатки.
27.03.2026 13:09 Ответить
покусился на бизнес "уважаеых людей")))
27.03.2026 13:23 Ответить
 
 