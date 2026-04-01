УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11742 відвідувача онлайн
Новини
1 393 11

Умєров провів переговори з керівництвом Туреччини

Умєров у Туреччині

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів зустріч із представниками керівництва Туреччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посадовця за підсумками переговорів.

Під час зустрічі сторони обговорили перебіг мирного процесу, координацію подальших кроків у відповідь на спільні загрози та розвиток співпраці у сфері регіональної безпеки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Гуманітарний напрям

Окрему увагу приділили питанню повернення українських військових і цивільних із Росії. Йшлося про подальші кроки для активізації цього процесу.

Раніше повідомлялося, що команда РНБО на чолі із Секретарем Рустемом Умєровим перебуває в регіоні Перської затоки та проводить подальші переговори з партнерами. 

Основна мета - поглиблення співпраці та формування довгострокових стратегічних домовленостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров попередив, що шахраї від його імені випитують інформацію у міжнародних партнерів

Автор: 

перемовини (3857) Туреччина (3746) Умєров Рустем (906)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Мені цікаво яке в цього підара чебурєчного там вже відрядження? Чотири місяці? П'ять? Скільки так ще зможе петляти допоки наші дурналісти чи опозиція не скерують запит до прокуратури, як це так взагалі може бути що топовий чинуша на робочому місці в Києві і дня не з'являвся?
показати весь коментар
01.04.2026 02:48 Відповісти
+7
Взагалі цей чорт буває в Україні ,чи воно боїтся підозр тому ховаєтся за кордоном корчачи з себе дипломата.
показати весь коментар
01.04.2026 06:48 Відповісти
+2
Що, *********** Арахамія теж туда поіхав ?
показати весь коментар
01.04.2026 04:27 Відповісти

Завантаження...

 
 