Умєров провів переговори з керівництвом Туреччини
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів зустріч із представниками керівництва Туреччини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посадовця за підсумками переговорів.
Під час зустрічі сторони обговорили перебіг мирного процесу, координацію подальших кроків у відповідь на спільні загрози та розвиток співпраці у сфері регіональної безпеки.
Гуманітарний напрям
Окрему увагу приділили питанню повернення українських військових і цивільних із Росії. Йшлося про подальші кроки для активізації цього процесу.
Раніше повідомлялося, що команда РНБО на чолі із Секретарем Рустемом Умєровим перебуває в регіоні Перської затоки та проводить подальші переговори з партнерами.
Основна мета - поглиблення співпраці та формування довгострокових стратегічних домовленостей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль