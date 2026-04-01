Умєров провів переговори з керівництвом Туреччини

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів зустріч із представниками керівництва Туреччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посадовця за підсумками переговорів.

Під час зустрічі сторони обговорили перебіг мирного процесу, координацію подальших кроків у відповідь на спільні загрози та розвиток співпраці у сфері регіональної безпеки.

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Гуманітарний напрям

Окрему увагу приділили питанню повернення українських військових і цивільних із Росії. Йшлося про подальші кроки для активізації цього процесу.

Раніше повідомлялося, що команда РНБО на чолі із Секретарем Рустемом Умєровим перебуває в регіоні Перської затоки та проводить подальші переговори з партнерами.

Основна мета - поглиблення співпраці та формування довгострокових стратегічних домовленостей.

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