Умєров попередив, що шахраї від його імені випитують інформацію у міжнародних партнерів

Секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив, що останніми днями невідомі особи намагаються контактувати із міжнародними партнерами від його імені.

Про це він заявив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

За словами Умєрова, невстановлені особи телефонують із невідомих номерів і представляються його ім’ям. Вони звертаються до міжнародних партнерів, дипломатичного корпусу "з різними запитами", намагаючись отримати певну інформацію.

Він наголосив, що такі повідомлення не мають жодного стосунку ні до нього особисто, ні до офіційної діяльності.

"Закликаю всіх дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти джерела комунікації. У разі отримання подібних повідомлень — прошу звертатися до Апарату РНБО України для уточнення та верифікації", - додав Умєров.

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Нагадаємо, у 2024 році голові Комітету із закордонних справ США Бенджаміну Кардіну зателефонувала людина, яка видавала себе за колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

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