Умеров предупредил, что мошенники от его имени выпытывают информацию у международных партнеров
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что в последние дни неизвестные лица пытаются связываться с международными партнерами от его имени.
Об этом он заявил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
По словам Умерова, неустановленные лица звонят с неизвестных номеров и представляются его именем. Они обращаются к международным партнерам, дипломатическому корпусу "с различными запросами", пытаясь получить определенную информацию.
Он подчеркнул, что такие сообщения не имеют никакого отношения ни к нему лично, ни к официальной деятельности.
"Призываю всех соблюдать информационную гигиену и проверять источники информации. В случае получения подобных сообщений - прошу обращаться в Аппарат СНБО Украины для уточнения и верификации", - добавил Умеров.
Другие подобные случаи
- Напомним, в 2024 году председателю Комитета по иностранным делам США Бенджамину Кардину позвонил человек, выдавший себя за бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
