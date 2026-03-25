Умеров предупредил, что мошенники от его имени выпытывают информацию у международных партнеров

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что в последние дни неизвестные лица пытаются связываться с международными партнерами от его имени.

Об этом он заявил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

По словам Умерова, неустановленные лица звонят с неизвестных номеров и представляются его именем. Они обращаются к международным партнерам, дипломатическому корпусу "с различными запросами", пытаясь получить определенную информацию.

Он подчеркнул, что такие сообщения не имеют никакого отношения ни к нему лично, ни к официальной деятельности.

"Призываю всех соблюдать информационную гигиену и проверять источники информации. В случае получения подобных сообщений - прошу обращаться в Аппарат СНБО Украины для уточнения и верификации", - добавил Умеров.

Другие подобные случаи

Напомним, в 2024 году председателю Комитета по иностранным делам США Бенджамину Кардину позвонил человек, выдавший себя за бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

