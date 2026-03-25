Умеров предупредил, что мошенники от его имени выпытывают информацию у международных партнеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что в последние дни неизвестные лица пытаются связываться с международными партнерами от его имени.

По словам Умерова, неустановленные лица звонят с неизвестных номеров и представляются его именем. Они обращаются к международным партнерам, дипломатическому корпусу "с различными запросами", пытаясь получить определенную информацию.

Он подчеркнул, что такие сообщения не имеют никакого отношения ни к нему лично, ни к официальной деятельности.

"Призываю всех соблюдать информационную гигиену и проверять источники информации. В случае получения подобных сообщений - прошу обращаться в Аппарат СНБО Украины для уточнения и верификации", - добавил Умеров.

От имени Умерова пишут мошенники

  • Напомним, в 2024 году председателю Комитета по иностранным делам США Бенджамину Кардину позвонил человек, выдавший себя за бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

мошенничество фейк Умеров Рустем
Ш А П І Т О . Але рейтинг довіри " росте" .
Вже почав відбріхуватись наперед. Видно що напаскудив, падло корумповане...
Це Вован і Лексус чебуреком прикинулися.
Ш А П І Т О . Але рейтинг довіри " росте" .
Це Вован і Лексус чебуреком прикинулися.
Ну вже більших шахраїв як зелені гниди немає.
Значить впевнені, що їх не розпознають, бо умєров сам є шахраєм!
Спробуй тепер доказати що ти не верблюд.
Вже почав відбріхуватись наперед. Видно що напаскудив, падло корумповане...
- Алло, это база?
- Да, база.
- Позовите к телефону Изю.
- Нету здесь никакого Изи.
- Это наверное военная база?
Трамп. Купи чебуреки и самсу тандырную!
Шахрай попередив шодо шахраїв.
В первую очередь у американцев. Там Умеров в "авторитете", даже послом не захотели видеть.
Мало того, ті кляті шахраї ще й мародерять Україну від імені Умєрова та підкинули американський паспорт і віллу в Маямі йому.
Мошенники постоянно звонят в посольства США и просят отдать паспорт и отпустить семью.
Умєров попередив, що шахраї від його імені випитують інформацію у міжнародних партнерів Як правило шахраї до шахраїв і звертаються за інформацією ,
Шахрай умєров попередив шахраїв - що це його корова і він її доїть )))
Авторитет міжнародної політики
А до того, і в міністерстві оборони, від його імені, якийсь шахрай крав так, ніби завтра не настане.
Умеровим вивезено з України грошей до США…
А він меле про інформацію??? Санкції на іванющенка, мабуть випитують у умерова і РНБОУ ???
Нет, вы поедьте в Киев и спросите, кем был Паниковский до революции?
В Умерова тимчасово совість заговорила. Але не надовго.
