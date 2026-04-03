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Новини Ситуація на фронті Зведення Генштабу
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128 боєзіткнень відбулося від початку доби на фронті: 30 з них на Покровському напрямку, - Генштаб

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Загалом від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 37 ракет та 40 авіаційних ударів – скинув 140 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6531 дрон-камікадзе та здійснив 2663 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБ, здійснив 91 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, 12 з них – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано два боєзіткнення.

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Бої на Харківщині

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Красного Першого та в бік Цегельного, Вільчі.
  • На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів, у районі Борівської Андріївки та в бік Ківшарівки, Новоосинового.

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Ситуація на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали два штурми окупантів, в бік Діброви та Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку противник три рази намагався просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки та Платонівки. Дві штурмові дії ворога тривають.

На Краматорському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Удачне, Клебан-Бик Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Костянтинівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Новопавлівка, Мирноград, Покровськ та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 53 окупанти та 22 – поранено; знищено укриття окупантів та десять одиниць автомобільної техніки; пошкоджено 14 укриттів, три гармати та одиницю автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 237 БпЛА різних типів.

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На Олександрівському напрямку окупанти сім разів атакував у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Злагода, Новогригорівка, Красногірське, Степове.

Обстановка на півдні

  • На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Оленокостянтинівка, Варварівка, Зелене та в бік Добропілля, Прилук, Гіркого, Чарівного. Дві штурмові дії продовжуються.
  • На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Степове.
  • На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та Голої Пристані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

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Генштаб ЗС (8646) бойові дії (6105) ЗСУ (8966)
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