128 боєзіткнень відбулося від початку доби на фронті: 30 з них на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 37 ракет та 40 авіаційних ударів – скинув 140 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6531 дрон-камікадзе та здійснив 2663 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБ, здійснив 91 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, 12 з них – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано два боєзіткнення.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Красного Першого та в бік Цегельного, Вільчі.

На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів, у районі Борівської Андріївки та в бік Ківшарівки, Новоосинового.

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Ситуація на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали два штурми окупантів, в бік Діброви та Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку противник три рази намагався просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки та Платонівки. Дві штурмові дії ворога тривають.



На Краматорському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Удачне, Клебан-Бик Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Костянтинівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Новопавлівка, Мирноград, Покровськ та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 53 окупанти та 22 – поранено; знищено укриття окупантів та десять одиниць автомобільної техніки; пошкоджено 14 укриттів, три гармати та одиницю автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 237 БпЛА різних типів.

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На Олександрівському напрямку окупанти сім разів атакував у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Злагода, Новогригорівка, Красногірське, Степове.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Оленокостянтинівка, Варварівка, Зелене та в бік Добропілля, Прилук, Гіркого, Чарівного. Дві штурмові дії продовжуються.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та Голої Пристані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

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