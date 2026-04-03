128 боєзіткнень відбулося від початку доби на фронті: 30 з них на Покровському напрямку, - Генштаб
Загалом від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 37 ракет та 40 авіаційних ударів – скинув 140 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6531 дрон-камікадзе та здійснив 2663 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБ, здійснив 91 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, 12 з них – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано два боєзіткнення.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Красного Першого та в бік Цегельного, Вільчі.
- На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів, у районі Борівської Андріївки та в бік Ківшарівки, Новоосинового.
Ситуація на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали два штурми окупантів, в бік Діброви та Новосергіївки.
На Слов’янському напрямку противник три рази намагався просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки та Платонівки. Дві штурмові дії ворога тривають.
На Краматорському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Удачне, Клебан-Бик Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Костянтинівки.
На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Новопавлівка, Мирноград, Покровськ та Молодецьке.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 53 окупанти та 22 – поранено; знищено укриття окупантів та десять одиниць автомобільної техніки; пошкоджено 14 укриттів, три гармати та одиницю автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 237 БпЛА різних типів.
На Олександрівському напрямку окупанти сім разів атакував у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Злагода, Новогригорівка, Красногірське, Степове.
Обстановка на півдні
- На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Оленокостянтинівка, Варварівка, Зелене та в бік Добропілля, Прилук, Гіркого, Чарівного. Дві штурмові дії продовжуються.
- На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Степове.
- На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та Голої Пристані.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.
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