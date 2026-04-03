Трамп про збитий Іраном винищувач F-15: Це не вплине на переговори
Президент США Дональд Трамп вперше відреагував на збиття Іраном американського винищувача F-15.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBCnews.
Реакція президента США
Трамп відмовився обговорювати подробиці пошуково-рятувальних робіт, що тривають в Ірані після збиття американського винищувача.
Водночас лідер США висловив розчарування щодо деяких матеріалів у ЗМІ про цю "напружену та делікатну рятувальну операцію".
Переговори з Іраном
Трамп також відповів, чи вплине інцидент з американським літаком на будь-які переговори з Іраном: "Ні, зовсім ні. Ні, це війна. Ми на війні".
Втрата F-15
- Напередодні повідомлялося, що іранські сили, ймовірно, вперше з початку війни зі США збили американський винищувач F-15.
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