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Трамп про збитий Іраном винищувач F-15: Це не вплине на переговори

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вперше відреагував на збиття Іраном американського винищувача F-15.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBCnews.

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Реакція президента США

Трамп відмовився обговорювати подробиці пошуково-рятувальних робіт, що тривають в Ірані після збиття американського винищувача.

Водночас лідер США висловив розчарування щодо деяких матеріалів у ЗМІ про цю "напружену та делікатну рятувальну операцію".

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Переговори з Іраном

Трамп також відповів, чи вплине інцидент з американським літаком на будь-які переговори з Іраном: "Ні, зовсім ні. Ні, це війна. Ми на війні".

Втрата F-15

  • Напередодні повідомлялося, що іранські сили, ймовірно, вперше з початку війни зі США збили американський винищувач F-15.

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Автор: 

Іран (3586) США (26917) Трамп Дональд (9070) винищувач (178)
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Топ коментарі
+17
Ще як вплине. Ще трохи і з тебе, рудий кондом, спитають амеріканці - вот навіщо все це? А аятоли тільки набирають оберти. Трамбон теж ***** - Тегеран за трі дні.
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03.04.2026 23:44 Відповісти
+10
Та вже всі збили. КВІР брехати не стане.
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03.04.2026 23:53 Відповісти
+9
Ірансье ППО на другий місяці війни прокинулось?
Ні, братушкі помогать началі.
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03.04.2026 23:59 Відповісти

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