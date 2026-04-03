Трамп про збитий Іраном винищувач F-15: Це не вплине на переговори

Президент США Дональд Трамп вперше відреагував на збиття Іраном американського винищувача F-15.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBCnews.

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Реакція президента США

Трамп відмовився обговорювати подробиці пошуково-рятувальних робіт, що тривають в Ірані після збиття американського винищувача.

Водночас лідер США висловив розчарування щодо деяких матеріалів у ЗМІ про цю "напружену та делікатну рятувальну операцію".

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Переговори з Іраном

Трамп також відповів, чи вплине інцидент з американським літаком на будь-які переговори з Іраном: "Ні, зовсім ні. Ні, це війна. Ми на війні".

Втрата F-15

Напередодні повідомлялося, що іранські сили, ймовірно, вперше з початку війни зі США збили американський винищувач F-15.

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