Після блокування Telegram Росія опинилася на передостанньому місці в рейтингу свободи інтернету. ФОТО

Портал Cloudwards провів дослідження рейтингу цензури в інтернеті, де останнє місце традиційно зайняла Північна Корея. Водночас Росія дуже швидко опустилася в цьому списку, зайнявши передостанні місця поруч з чинними недемократичними режимами Китаю, Ірану та Пакистану.

Фахівці відзначають, що за останні кілька років рівень цензури в інтернет-сегменті значно виріс через безпекові та політичні фактори.

Про це йдеться в повному звіті організації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Cloudwards проаналізував чотири категорії: доступність торент-сайтів, контенту для дорослих, політичного та громадянського контенту, а також VPN-сервісів. Автори спиралися на дані OONI Explorer і Freedom House, а також на урядові повідомлення, судові рішення та нормативні документи.

Росія отримала 4 бали зі 100.

Всі згадані країни наразі блокують або мали історію тимчасового блокування певних глобальних соціальних мереж — зокрема X, Facebook, YouTube і TikTok. Останнє місце в рейтингу посіла КНДР (0 балів зі 100). Більшість громадян Північної Кореї не мають жодного доступу до інтернету.

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