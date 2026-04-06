После блокировки Telegram Россия оказалась на предпоследнем месте в рейтинге свободы интернета. ФОТО
Портал Cloudwards провёл исследование рейтинга цензуры в интернете, в котором последнее место традиционно заняла Северная Корея. При этом Россия очень быстро опустилась в этом списке, заняв предпоследние места наряду с действующими недемократическими режимами Китая, Ирана и Пакистана.
Эксперты отмечают, что за последние несколько лет уровень цензуры в интернет-сегменте значительно вырос из-за факторов безопасности и политических факторов.
Об этом говорится в полном отчете организации, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Cloudwards проанализировал четыре категории: доступность торрент-сайтов, контента для взрослых, политического и гражданского контента, а также VPN-сервисов. Авторы опирались на данные OONI Explorer и Freedom House, а также на правительственные сообщения, судебные решения и нормативные документы.
Россия получила 4 балла из 100.
Все упомянутые страны в настоящее время блокируют или имели историю временной блокировки определенных глобальных социальных сетей — в частности, X, Facebook, YouTube и TikTok. Последнее место в рейтинге заняла КНДР (0 баллов из 100). Большинство граждан Северной Кореи не имеют никакого доступа к интернету.
Сподіваюсь, що Україна ні в якому разі не піде цим шляхом, а буде йти у сторону цивілізованих країн, де свобода - одна з найвищих цінностей