РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15512 посетителей онлайн
Новости Блокировка мессенджеров в РФ
1 117 6

После блокировки Telegram Россия оказалась на предпоследнем месте в рейтинге свободы интернета. ФОТО

Портал Cloudwards провёл исследование рейтинга цензуры в интернете, в котором последнее место традиционно заняла Северная Корея. При этом Россия очень быстро опустилась в этом списке, заняв предпоследние места наряду с действующими недемократическими режимами Китая, Ирана и Пакистана.

Эксперты отмечают, что за последние несколько лет уровень цензуры в интернет-сегменте значительно вырос из-за факторов безопасности и политических факторов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Cloudwards проанализировал четыре категории: доступность торрент-сайтов, контента для взрослых, политического и гражданского контента, а также VPN-сервисов. Авторы опирались на данные OONI Explorer и Freedom House, а также на правительственные сообщения, судебные решения и нормативные документы.

Россия получила 4 балла из 100. 

Все упомянутые страны в настоящее время блокируют или имели историю временной блокировки определенных глобальных социальных сетей — в частности, X, Facebook, YouTube и TikTok. Последнее место в рейтинге заняла КНДР (0 баллов из 100). Большинство граждан Северной Кореи не имеют никакого доступа к интернету.

Цензор.НЕТ Изображение

Читайте также: Подписывайтесь на Telegram-канал Цензор.НЕТ: актуальные новости о событиях в Украине и мире

Автор: 

интернет (1685) россия (97083) блокирование (490) Telegram (162)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нігуя собі! - навіть Гондурас вивернувся і вже на 202 місці
показать весь комментарий
06.04.2026 13:28 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2026 13:41 Ответить
То есть они оценивают свободу интернета по уровню доступа к бизнесу американских магнатов.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:55 Ответить
Це будо прогнозовано…

Сподіваюсь, що Україна ні в якому разі не піде цим шляхом, а буде йти у сторону цивілізованих країн, де свобода - одна з найвищих цінностей
показать весь комментарий
06.04.2026 14:12 Ответить
Расскажи это Фон дер Ляйен и Маску.)
показать весь комментарий
06.04.2026 14:19 Ответить
і Сєвєрная Корея
показать весь комментарий
06.04.2026 14:14 Ответить
 
 