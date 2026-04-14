У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку: постраждала жінка (оновлено). ФОТОрепортаж

Ворожий БпЛА поцілив у багатоповерхівку в Харкові, зафіксовано задимлення на верхніх поверхах. Дані про постраждалих уточнюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Зазначається, що дрон влучив в одну з багатоповерхівок у Шевченківському районі міста.

"За попередньою інформацією, удар прийшовся на останніх поверхів, зафіксовано невелике задимлення.

Інформація про постраждалих наразі не надходила", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

Згодом начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворожий дрон влучив у балкон квартири багатоповерхового будинку.

"Постраждала 44-річна жінка. Вона отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу", - додав Синєгубов.

Наслідки атаки

















Що передувало?

За інформацією Терехова, за минулий тиждень місто пережило дев’ять ворожих атак. Основні удари сталися минулого понеділка, 6 квітня.

У четвер, 9 квітня, зафіксовано застосування "Ланцета", але сили ППО ціль знищили - уламки впали на відкритій території без шкоди для людей і будинків.

Під обстріли потрапили Київський та Основ'янський райони. Дрони вибухали поруч з приватними будинками, зупинкою громадського транспорту. Пошкоджень зазнали наші теплові обʼєкти, пасажирський автобус, були вибиті вікна в оселях містян:

П’ятеро людей звернулися по допомогу

Серед поранених - дитина.

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