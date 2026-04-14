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Новини Окуповані території
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Блекаут у Мелітополі після вибухів: уражено об’єкт енергетики

У Мелітополі після вибухів стався блекаут: уражено енергооб’єкт

У ніч проти 14 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів, після чого в частині міста зникло електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські та місцеві телеграм-канали.

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За даними місцевих ресурсів, після удару безпілотників виникла масштабна пожежа на електропідстанції. У мережі з’явилися кадри з палаючим енергооб’єктом та наслідками атаки.

Окупаційна влада підтвердила удар

Так званий "губернатор" окупованої частини області Євген Балицький підтвердив атаку на об’єкт енергетичної інфраструктури на півдні регіону.

За його словами, частина обладнання зазнала пошкоджень, що й призвело до перебоїв з електропостачанням у місті.

Автор: 

безпілотник БпЛА (6126) Мелітополь (782) Запорізька область (5125) Мелітопольський район (37)
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