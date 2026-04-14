Блекаут у Мелітополі після вибухів: уражено об’єкт енергетики

У ніч проти 14 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів, після чого в частині міста зникло електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські та місцеві телеграм-канали.

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За даними місцевих ресурсів, після удару безпілотників виникла масштабна пожежа на електропідстанції. У мережі з’явилися кадри з палаючим енергооб’єктом та наслідками атаки.

Окупаційна влада підтвердила удар

Так званий "губернатор" окупованої частини області Євген Балицький підтвердив атаку на об’єкт енергетичної інфраструктури на півдні регіону.

За його словами, частина обладнання зазнала пошкоджень, що й призвело до перебоїв з електропостачанням у місті.