Блэкаут в Мелитополе после взрывов: поражен объект энергетики
В ночь на 14 апреля во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов, после чего в части города отключилось электричество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.
По данным местных ресурсов, после удара беспилотников возник масштабный пожар на электроподстанции. В сети появились кадры с горящим энергообъектом и последствиями атаки.
Оккупационные власти подтвердили удар
Так называемый "губернатор" оккупированной части области Евгений Балицкий подтвердил атаку на объект энергетической инфраструктуры на юге региона.
По его словам, часть оборудования получила повреждения, что и привело к перебоям с электроснабжением в городе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Залужний особисто зняв.