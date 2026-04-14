Блэкаут в Мелитополе после взрывов: поражен объект энергетики

РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9139 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 377 5

В Мелитополе после взрывов произошел блэкаут: поражен энергообъект

В ночь на 14 апреля во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов, после чего в части города отключилось электричество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным местных ресурсов, после удара беспилотников возник масштабный пожар на электроподстанции. В сети появились кадры с горящим энергообъектом и последствиями атаки.

Оккупационные власти подтвердили удар

Так называемый "губернатор" оккупированной части области Евгений Балицкий подтвердил атаку на объект энергетической инфраструктуры на юге региона.

По его словам, часть оборудования получила повреждения, что и привело к перебоям с электроснабжением в городе.

Автор: 

беспилотник (5051) Мелитополь (625) Запорожская область (4241) Мелитопольский район (30)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже 25.02. 2022 Мелітополь був захоплений військами РФ, що маршем зайшли з Крима. Добровольці, які зібралися вранці біля місцевого відділення територіальної оборони, були розпущені офіцером через відсутність зброї. 25-а бригада транспортної авіації згідно з наказом відступила з міста. Куда поділась армія з Кримського кордора, хер його залужний знає.
показать весь комментарий
14.04.2026 07:22 Ответить
Ну як де? Вова викликав, як головнокомандуючий, тренуватись відзначати 1 травня.
Вчились готувати шашлики, стрінги, заячі вуха з плейбоя, марширувати з сердючкою та могилевською. Країна мрій збоченого кловуна.
показать весь комментарий
14.04.2026 07:56 Ответить
Туди ж, куди й міни з Чонгара.
Залужний особисто зняв.
показать весь комментарий
14.04.2026 07:57 Ответить
Сарказм?
показать весь комментарий
14.04.2026 08:21 Ответить
Хіба не видно?
показать весь комментарий
14.04.2026 10:16 Ответить
 
 