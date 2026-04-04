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Взрывы прогремели в оккупированном Мелитополе: вероятно, атакована электроподстанция. ВИДЕО
В ночь на субботу, 4 апреля, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов. Вероятно, дроны атаковали местную электроподстанцию.
Об этом сообщают мониторинговые каналы, информирует Цензор.НЕТ.
В Мелитополе раздаются взрывы
После "прилетов" на месте вспыхнул пожар.
В сети появились видео атаки.
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