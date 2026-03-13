Во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах возле военного аэродрома

Взрывы в районе военного аэродрома "Кача" вблизи Севастополя прогремели ночью 13 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы и очевидцев.

Что известно?

Сообщается, что около полуночи на побережье между населенными пунктами Николаевка и Песчаное была слышна стрельба. Около 00:06 над морем вблизи Берегового якобы прогремел мощный взрыв.

Через несколько минут местные жители сообщили, что беспилотник пролетел над морем в направлении "Качи", после чего около 00:12 было видно зарево.

Впоследствии очевидцы заявили о серии из четырех мощных взрывов в районе аэродрома. Также в небе были видны трассеры, прожекторы и сигнальные ракеты.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта Силы обороны поразили ряд военных объектов РФ на оккупированных территориях.

