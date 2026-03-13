1 725 5
Во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах возле военного аэродрома
Взрывы в районе военного аэродрома "Кача" вблизи Севастополя прогремели ночью 13 марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы и очевидцев.
Что известно?
Сообщается, что около полуночи на побережье между населенными пунктами Николаевка и Песчаное была слышна стрельба. Около 00:06 над морем вблизи Берегового якобы прогремел мощный взрыв.
Через несколько минут местные жители сообщили, что беспилотник пролетел над морем в направлении "Качи", после чего около 00:12 было видно зарево.
Впоследствии очевидцы заявили о серии из четырех мощных взрывов в районе аэродрома. Также в небе были видны трассеры, прожекторы и сигнальные ракеты.
- Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта Силы обороны поразили ряд военных объектов РФ на оккупированных территориях.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
ПЕСТНЯ
Як служив я дроноводом цілого літа,
Заробив я у "Мадяра" гарного дрона за літо.
А той дрон -жужу жужу
Жужу жужу полетів він на "Качу".
А та "Кача" дрібно скаче,
Дрібно скаче та палає та "Кача"
І кацапи дрібно скачуть та волають.