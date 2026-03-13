РУС
Новости Взрывы в Крыму
Во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах возле военного аэродрома

В оккупированном Крыму сообщают о взрывах возле военного аэродрома

Взрывы в районе военного аэродрома "Кача" вблизи Севастополя прогремели ночью 13 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы и очевидцев.

Что известно? 

Сообщается, что около полуночи на побережье между населенными пунктами Николаевка и Песчаное была слышна стрельба. Около 00:06 над морем вблизи Берегового якобы прогремел мощный взрыв.

Через несколько минут местные жители сообщили, что беспилотник пролетел над морем в направлении "Качи", после чего около 00:12 было видно зарево.

Впоследствии очевидцы заявили о серии из четырех мощных взрывов в районе аэродрома. Также в небе были видны трассеры, прожекторы и сигнальные ракеты.

"По-домашньому" під@ри почуватимуться лише у кабздона.
13.03.2026 01:05 Ответить
Зарево - Заграва . Виправляйте в тексті.
13.03.2026 01:28 Ответить
Что интересно-бомбят Иран, а горит в Крыму? Чертовщина какая-то
13.03.2026 01:32 Ответить
13.03.2026 01:54 Ответить
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.

ПЕСТНЯ

Як служив я дроноводом цілого літа,
Заробив я у "Мадяра" гарного дрона за літо.

А той дрон -жужу жужу
Жужу жужу полетів він на "Качу".

А та "Кача" дрібно скаче,
Дрібно скаче та палає та "Кача"
І кацапи дрібно скачуть та волають.
13.03.2026 05:58 Ответить
 
 