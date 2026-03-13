У тимчасово окупованому Криму повідомляють про вибухи біля військового аеродрому

Вибухи в районі військового аеродрому "Кача" поблизу Севастополя пролунали вночі 13 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеві телеграм-канали та очевидці.

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Що відомо?

Повідомляється, що близько опівночі на узбережжі між населеними пунктами Миколаївка та Піщане було чути стрілянину. Близько 00:06 над морем поблизу Берегового нібито прогримів потужний вибух.

За кілька хвилин місцеві жителі повідомили, що безпілотник пролетів над морем у напрямку "Качі", після чого близько 00:12 було видно зарево.

Згодом очевидці заявили про серію з чотирьох потужних вибухів у районі аеродрому. Також у небі було видно трасери, прожектори та сигнальні ракети.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 березня Сили оборони уразили низку військових об'єктів РФ на окупованих територіях.

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