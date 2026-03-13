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Новини Вибухи в Криму
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У тимчасово окупованому Криму повідомляють про вибухи біля військового аеродрому

В окупованому Криму повідомляють про вибухи біля військового аеродрому

Вибухи в районі військового аеродрому "Кача" поблизу Севастополя пролунали вночі 13 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на  місцеві телеграм-канали та очевидці.

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Що відомо? 

Повідомляється, що близько опівночі на узбережжі між населеними пунктами Миколаївка та Піщане було чути стрілянину. Близько 00:06 над морем поблизу Берегового нібито прогримів потужний вибух.

За кілька хвилин місцеві жителі повідомили, що безпілотник пролетів над морем у напрямку "Качі", після чого близько 00:12 було видно зарево.

Згодом очевидці заявили про серію з чотирьох потужних вибухів у районі аеродрому. Також у небі було видно трасери, прожектори та сигнальні ракети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожі С-300 і С-400 залишились без "очей": уражено РЛС у Севастополі та арсенал на Донеччині. ВIДЕО

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вибух (4741) Крим (14122) Севастополь (557)
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"По-домашньому" під@ри почуватимуться лише у кабздона.
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13.03.2026 01:05 Відповісти
Зарево - Заграва . Виправляйте в тексті.
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13.03.2026 01:28 Відповісти
Что интересно-бомбят Иран, а горит в Крыму? Чертовщина какая-то
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13.03.2026 01:32 Відповісти
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13.03.2026 01:54 Відповісти
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.

ПЕСТНЯ

Як служив я дроноводом цілого літа,
Заробив я у "Мадяра" гарного дрона за літо.

А той дрон -жужу жужу
Жужу жужу полетів він на "Качу".

А та "Кача" дрібно скаче,
Дрібно скаче та палає та "Кача"
І кацапи дрібно скачуть та волають.
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13.03.2026 05:58 Відповісти
 
 