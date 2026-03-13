2 553 5
У тимчасово окупованому Криму повідомляють про вибухи біля військового аеродрому
Вибухи в районі військового аеродрому "Кача" поблизу Севастополя пролунали вночі 13 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеві телеграм-канали та очевидці.
Що відомо?
Повідомляється, що близько опівночі на узбережжі між населеними пунктами Миколаївка та Піщане було чути стрілянину. Близько 00:06 над морем поблизу Берегового нібито прогримів потужний вибух.
За кілька хвилин місцеві жителі повідомили, що безпілотник пролетів над морем у напрямку "Качі", після чого близько 00:12 було видно зарево.
Згодом очевидці заявили про серію з чотирьох потужних вибухів у районі аеродрому. Також у небі було видно трасери, прожектори та сигнальні ракети.
- Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 березня Сили оборони уразили низку військових об'єктів РФ на окупованих територіях.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
ПЕСТНЯ
Як служив я дроноводом цілого літа,
Заробив я у "Мадяра" гарного дрона за літо.
А той дрон -жужу жужу
Жужу жужу полетів він на "Качу".
А та "Кача" дрібно скаче,
Дрібно скаче та палає та "Кача"
І кацапи дрібно скачуть та волають.