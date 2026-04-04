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Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі: ймовірно, атаковано електропідстанцію. ВIДЕО
У ніч на суботу, 4 квітня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів. Ймовірно, дрони атакували місцеву електропідстанцію.
Про це повідомляють моніторингові канали, інформує Цензор.НЕТ.
У Мелітополі лунають вибухи
Після "прильотів" на місці спалахнула пожежа.
У мережі з'явилися відео атаки.
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