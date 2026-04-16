Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 16 російських цілей, зокрема ЗРК та "Іскандери". ВIДЕО

Українські сили безпілотників завдали ударів по 16 цілях РФ, включно з базами ОТРК "Іскандер" та зенітно-ракетними комплексами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

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За його словами, дві бази розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер" у Міжгірʼї та Курортному в тимчасово окупованому Криму уразили пілоти 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".

Також завдані ураження по ЗРК "Оса-АК" у Водяному Донецької області, ЗРГК "Панцир-С1" у Криму, нафтобазах в Октябрському і Глибокому Яру в Криму, ЗРК "Бук-М1" у Батагівці Запорізької області, складу боєприпасів ЧФ РФ в Міжгірʼї у Криму, майстерні і складу БпЛА "Рубікон" в Гірному Донецької області.

Крім того, СБС долучились до удару по нафтопереробному заводу в Туапсе Краснодарського краю РФ. Водночас, зауважив Бровді, про цю операцію повідомить Генштаб ЗСУ.

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