Сім’я нардепа від "ОПЗЖ" Борта має агрофірму на ТОТ Запоріжжя, яка сплачує мільйони рублів податків у бюджет РФ, - ЗМІ

Родина нардепа від забороненої "ОПЗЖ" Віталія Борта має агробізнес на окупованій частині Запорізької області, перереєстрований за російськими законами. Фірма сплачує мільйони рублів податків у бюджет країни-агресора.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" (проєкт "Радіо Свобода"), повідомляє Цензор.НЕТ.

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Фірму перереєстрували за законами РФ

У розслідуванні журналістів йдеться про "Агрофірму "Нива" – підприємство, засноване у селі Успенівка Запорізької області в кінці 90-х. У 2023 році, після окупації Успенівки російськими військами, компанію офіційно зареєстрували за законами РФ.

Розслідувачі зауважують, що це була не автоматична, а свідома дія – що підтверджують документи з реєстраційної справи "Агрофірми "Нива", яку вдалося дістати "Схемам".

Ще у 2012-му серед її власників – через іншу компанію "Агрофірма "Прогрес" – з’явилась Ольга Борт, дружина Віталія Борта, а до того був – і сам нардеп.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, у серпні 2022-го, Ольга Борт подарувала 75% частки в "Агрофірмі "Прогрес" – тобто компанії-співзасновниці "Агрофірми "Нива" – своєму батькові Анатолію Трандафілову. Відповідний договір дарування є у розпорядженні "Схем".

Зазначається, що Трандафілов – не тільки тесть депутата Борта, але й в минулому його помічник на громадських засадах.

На момент укладання угоди дружина нардепа перебувала у Флориді, тому залучила для цього довірену особу. Як розповіли журналісти, жінка з таким же ім’ям згадується в деклараціях Борта як розпорядниця банківськими рахунками нардепа і його дружини.

Менше ніж за рік, у квітні 2023-го, фірма тестя продала частку в "Ниві" Ларисі Поладян – це близька родичка нардепа, сестра його дружини Ольги Борт.

А акті передачі частки Лариса Поладян зазначена як громадянка України, однак на той момент вона вже мала російський паспорт, виданий у 2022 року в Ростові-на-Дону.

"Згодом копія акту передачі і його переклад російською лягли в реєстраційну справу "Агрофірми "Нива", і, як свідчить протокол зборів, саме Поладян ініціювала приведення документів компанії у відповідність до законодавства РФ", - розповіли "Схеми".

Журналісти з’ясували, що для того, щоб укласти угоду про купівлю частки в компанії, Поладян приїздила в Київ, про що свідчать як її підписи на документах, завірені київським нотаріусом, так і перетини кордону. Вона заїхала в Україну за місяць до підписання документів – у березні 2023-го, і виїхала через декілька днів після – в кінці квітня 2023 року.

Наразі родина депутата Борта співволодіє "Агрофірмою "Нива" на Запоріжжі навпіл разом з іншою громадянкою Росії.

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Податки в бюджет РФ

За даними Федеральної податкової служби РФ, за період з 2023-го по кінець 2025-го років чистий прибуток агрофірми від торгівлі з російськими компаніями склав майже чверть мільярда рублів. Це понад 100 мільйонів гривень на той час.

За той же період компанія сплатила російському бюджету понад 27 мільйонів рублів податків.У гривнях - це 12 мільйонів.

Крім того, як з'ясували журналісти, для сертифікації свого товару "Агрофірма "Нива" користується послугами, зокрема, мережі приватних лабораторій, якою володіє підсанкційний бізнесмен з оточення диктатора РФ Володимира Путіна.

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