РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9304 посетителя онлайн
Новости Бизнес семьи нардепа Борта на ВОТ
636 19

Семья нардепа от "ОПЗЖ" Борта владеет агрофирмой на ВОТ Запорожья, которая платит миллионы рублей налогов в бюджет РФ, - СМИ

Семья народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Виталия Борта владеет агробизнесом на оккупированной территории Запорожской области, перерегистрированным в соответствии с российским законодательством. Компания уплачивает миллионы рублей налогов в бюджет страны-агрессора.

Об этом говорится в расследовании "Схем" (проект "Радио Свобода"), сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фирму перерегистрировали по законам РФ

В расследовании журналистов речь идет об "Агрофирме "Нива" – предприятии, основанном в селе Успеновка Запорожской области в конце 90-х. В 2023 году, после оккупации Успеновки российскими войсками, компанию официально зарегистрировали по законам РФ.

Расследователи отмечают, что это было не автоматическое, а сознательное действие – что подтверждают документы из регистрационного дела "Агрофирмы "Нива", которые удалось получить "Схемам".

Еще в 2012 году среди ее владельцев – через другую компанию "Агрофирма "Прогресс" – появилась Ольга Борт, жена Виталия Борта, а до этого был – и сам нардеп.

После начала полномасштабного вторжения РФ, в августе 2022 года, Ольга Борт подарила 75% доли в "Агрофирме "Прогресс" – то есть компании-соучредителе "Агрофирмы "Нива" – своему отцу Анатолию Трандафилову. Соответствующий договор дарения находится в распоряжении "Схем".

Отмечается, что Трандафилов – не только тесть депутата Борта, но и в прошлом его помощник на общественных началах.

На момент заключения сделки жена нардепа находилась во Флориде, поэтому привлекла для этого доверенное лицо. Как рассказали журналисты, женщина с таким же именем упоминается в декларациях Борта как распорядительница банковскими счетами нардепа и его жены.

Менее чем через год, в апреле 2023 года, фирма тестя продала долю в "Ниве" Ларисе Поладян – это близкая родственница нардепа, сестра его жены Ольги Борт.

В акте передачи доли Лариса Поладян указана как гражданка Украины, однако на тот момент у нее уже был российский паспорт, выданный в 2022 году в Ростове-на-Дону. 

"Впоследствии копия акта передачи и его перевод на русский язык были внесены в регистрационное дело "Агрофирмы "Нива", и, как свидетельствует протокол собрания, именно Поладян инициировала приведение документов компании в соответствие с законодательством РФ", — рассказали "Схемы".

Журналисты выяснили, что для того, чтобы заключить сделку о покупке доли в компании, Поладян приезжала в Киев, о чем свидетельствуют как ее подписи на документах, заверенные киевским нотариусом, так и пересечения границы. Она приехала в Украину за месяц до подписания документов – в марте 2023 года, и уехала через несколько дней после – в конце апреля 2023 года.

В настоящее время семья депутата Борта владеет "Агрофирмой "Нива" в Запорожье пополам с другой гражданкой России.

Налоги в бюджет РФ 

По данным Федеральной налоговой службы РФ, за период с 2023 по конец 2025 года чистая прибыль агрофирмы от торговли с российскими компаниями составила почти четверть миллиарда рублей. Это более 100 миллионов гривен на тот момент.

За тот же период компания уплатила в российский бюджет более 27 миллионов рублей налогов. В гривнах — это 12 миллионов.

Кроме того, как выяснили журналисты, для сертификации своего товара "Агрофирма "Нива" пользуется услугами, в частности, сети частных лабораторий, которой владеет подсанкционный бизнесмен из окружения диктатора РФ Владимира Путина.

Автор: 

бизнес (1616) оккупация (10154) Запорожская область (4246) Борт Виталий (5) Оппозиционная платформа - За жизнь (457)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Ну а що? Ви ідіть в окопи , на десять краще більше років а ми будемо спокійно торгувати з ворогами, б-бізнес, всі живуть найкраще життя, крім простих українців.
показать весь комментарий
16.04.2026 17:29 Ответить
+4
Головне питання розслідування : «Навіщо країна витрачає мільйони на «правоохоронні» органи?»
показать весь комментарий
16.04.2026 17:31 Ответить
+3
В напрямку чоловіків призовного віку на вулицях.
показать весь комментарий
16.04.2026 17:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На п"ятий рік дивились - може тепер бортануть?
показать весь комментарий
16.04.2026 17:28 Ответить
Верховенство права объединяет Украину с Евросоюзом, - Качка
показать весь комментарий
16.04.2026 17:41 Ответить
важко бортануть, там вже наскирдовано вище бортів, тому цей причіп буде їхати ще декілька років.
показать весь комментарий
16.04.2026 17:42 Ответить
Так - затарився для себе - для дітей - для онуків
показать весь комментарий
16.04.2026 17:44 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 17:29 Ответить
ти за кого голосував в 2019 ?
показать весь комментарий
16.04.2026 17:32 Ответить
Я голосував точно не за цього клоуна, тим паче крутив пальцем у виска и думав дебіли ви що робите?
показать весь комментарий
16.04.2026 17:34 Ответить
А як ця ОПЗЖ взагалі могла бути після 2014 ...?!
показать весь комментарий
16.04.2026 17:42 Ответить
ЗА ZEEEEEEE !!!!!
показать весь комментарий
16.04.2026 17:46 Ответить
5й рік війни і тут таке. Хай ще фін моніторинг пояснить як філатов віллу в Італії купив за 4 лями і як виводились кошти ЗеМіндіча
показать весь комментарий
16.04.2026 17:29 Ответить
Хлопчатка і дівчатка.

ОМАН з 2019 року не розслідуваний.

Міндіч гуляє по Хайфі

Єрмак носить в матні презумпцію невинуватості.

Чого ви до цієї блохи причепились ?
показать весь комментарий
16.04.2026 17:31 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 17:31 Ответить
І в якому напрямку дивляться правоохоронні органи ?
показать весь комментарий
16.04.2026 17:32 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 17:39 Ответить
Дивляться на потенційного ухилянта як на здобич, а це шановний пан! Його чіпати не можна а то ще настукають
показать весь комментарий
16.04.2026 17:52 Ответить
Ну це повний трандафілов. Для чого в країні СБУ, якщо кацапське сміття у владі викривають тільки журналісти?
показать весь комментарий
16.04.2026 17:38 Ответить
Ци ЗМІ тільки і можуть що за правоохоронні органи роботу виконувати, весь кайф ламають. Адже спочатку треба подоїти, а потім уже наїжджати.
показать весь комментарий
16.04.2026 17:38 Ответить
Сімʼя кнопкодава ******** може мати бізнес на окупованих кацапами територіях лише в тому випадку, якщо сам Борт виконує агентурну роботу для рашистів.
показать весь комментарий
16.04.2026 17:39 Ответить
А за борт його ніяк ?
показать весь комментарий
16.04.2026 17:53 Ответить
 
 