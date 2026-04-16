Семья нардепа от "ОПЗЖ" Борта владеет агрофирмой на ВОТ Запорожья, которая платит миллионы рублей налогов в бюджет РФ, - СМИ

Семья народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Виталия Борта владеет агробизнесом на оккупированной территории Запорожской области, перерегистрированным в соответствии с российским законодательством. Компания уплачивает миллионы рублей налогов в бюджет страны-агрессора.

Об этом говорится в расследовании "Схем" (проект "Радио Свобода"), сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фирму перерегистрировали по законам РФ

В расследовании журналистов речь идет об "Агрофирме "Нива" – предприятии, основанном в селе Успеновка Запорожской области в конце 90-х. В 2023 году, после оккупации Успеновки российскими войсками, компанию официально зарегистрировали по законам РФ.

Расследователи отмечают, что это было не автоматическое, а сознательное действие – что подтверждают документы из регистрационного дела "Агрофирмы "Нива", которые удалось получить "Схемам".

Еще в 2012 году среди ее владельцев – через другую компанию "Агрофирма "Прогресс" – появилась Ольга Борт, жена Виталия Борта, а до этого был – и сам нардеп.

После начала полномасштабного вторжения РФ, в августе 2022 года, Ольга Борт подарила 75% доли в "Агрофирме "Прогресс" – то есть компании-соучредителе "Агрофирмы "Нива" – своему отцу Анатолию Трандафилову. Соответствующий договор дарения находится в распоряжении "Схем".

Отмечается, что Трандафилов – не только тесть депутата Борта, но и в прошлом его помощник на общественных началах.

На момент заключения сделки жена нардепа находилась во Флориде, поэтому привлекла для этого доверенное лицо. Как рассказали журналисты, женщина с таким же именем упоминается в декларациях Борта как распорядительница банковскими счетами нардепа и его жены.

Менее чем через год, в апреле 2023 года, фирма тестя продала долю в "Ниве" Ларисе Поладян – это близкая родственница нардепа, сестра его жены Ольги Борт.

В акте передачи доли Лариса Поладян указана как гражданка Украины, однако на тот момент у нее уже был российский паспорт, выданный в 2022 году в Ростове-на-Дону.

"Впоследствии копия акта передачи и его перевод на русский язык были внесены в регистрационное дело "Агрофирмы "Нива", и, как свидетельствует протокол собрания, именно Поладян инициировала приведение документов компании в соответствие с законодательством РФ", — рассказали "Схемы".

Журналисты выяснили, что для того, чтобы заключить сделку о покупке доли в компании, Поладян приезжала в Киев, о чем свидетельствуют как ее подписи на документах, заверенные киевским нотариусом, так и пересечения границы. Она приехала в Украину за месяц до подписания документов – в марте 2023 года, и уехала через несколько дней после – в конце апреля 2023 года.

В настоящее время семья депутата Борта владеет "Агрофирмой "Нива" в Запорожье пополам с другой гражданкой России.

Налоги в бюджет РФ

По данным Федеральной налоговой службы РФ, за период с 2023 по конец 2025 года чистая прибыль агрофирмы от торговли с российскими компаниями составила почти четверть миллиарда рублей. Это более 100 миллионов гривен на тот момент.

За тот же период компания уплатила в российский бюджет более 27 миллионов рублей налогов. В гривнах — это 12 миллионов.

Кроме того, как выяснили журналисты, для сертификации своего товара "Агрофирма "Нива" пользуется услугами, в частности, сети частных лабораторий, которой владеет подсанкционный бизнесмен из окружения диктатора РФ Владимира Путина.

