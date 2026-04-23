Держава профінансувала перевезення 5,3 млн пасажирів за механізмом PSO, - Кулеба

У I кварталі 2026 року механізм державного замовлення пасажирських перевезень (PSO) забезпечив 5,3 млн поїздок "Укрзалізницею", з яких 2,6 млн — на прифронтових напрямках. Загалом держава спрямувала близько 16 млрд грн на підтримку внутрішніх перевезень далекого сполучення та готує розширення цієї моделі на автобусні маршрути.

Про це віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобільність – це базовий елемент функціонування держави. Особливо під час війни. Це про те, щоб люди могли виїхати, повернутися, дістатися до роботи, лікарні, рідних. Саме тому ми системно перебудовуємо підхід до перевезень – за європейською моделлю, де держава відповідає за соціально важливу мобільність", - зазначив Кулеба.

Результати механізму державного замовлення (PSO)

За словами Кулеби, один із ключових інструментів – механізм державного замовлення (PSO).

У I кварталі цього року він уже дав конкретний результат: 5.3 млн пасажирів перевезено Укрзалізницею за доступними тарифами.

Із них 2.6 млн – на прифронтових напрямках або у зворотному сполученні.

Держава компенсує перевізнику різницю між реальною вартістю перевезення і ціною квитка. Це дозволяє зберігати маршрути, які не є прибутковими, але критично потрібні людям.

Підтримка внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення

У 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд грн на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення.



Щоб цей підхід працював системно, готуємо законопроєкт про PSO для громадського транспорту. Це дасть можливість містам і регіонам замовляти перевезення і гарантувати їхню стабільність. Паралельно сегментарно працюємо і по інших напрямках.

Наступний крок – міжобласні автобусні перевезення.

Мінрозвитку оголосило конкурс на 200 маршрутів по всій країні. Це найбільший конкурс за новою цифровою процедурою. Подання документів – повністю онлайн за посиланням.



Йдеться як про ключові коридори – Київ-Одеса, Київ-Львів, Київ-Харків, Харків-Дніпро, Львів-Одеса – так і про маршрути, які тримають зв’язок із прифронтовими територіями: Суми-Київ, Чернігів-Київ, Харків-Київ, Херсон-Миколаїв.



"Наше завдання – сформувати реальну мережу, яка відповідає попиту людей і працює стабільно. Електронна система довела свою ефективність. На сьогодні вже працюють 112 перевізників на 91 міжобласному маршруті", - зауважив Кулеба.



Також міністр додав, що PSO показало, що цей підхід працює на залізниці. Наступний крок – так само системно навести порядок у автобусних перевезеннях і побудувати зрозумілу транспортну мережу по всій країні.