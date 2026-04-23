Государство профинансировало перевозку 5,3 млн пассажиров по механизму PSO, - Кулеба

В I квартале 2026 года механизм государственного заказа пассажирских перевозок (PSO) обеспечил 5,3 млн поездок "Укрзализныцей", из которых 2,6 млн - на прифронтовых направлениях. В целом государство направило около 16 млрд грн на поддержку внутренних перевозок дальнего следования и готовит расширение этой модели на автобусные маршруты.

Об этом вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Мобильность – это базовый элемент функционирования государства. Особенно во время войны. Речь идет о том, чтобы люди могли уехать, вернуться, добраться до работы, больницы, родных. Именно поэтому мы системно перестраиваем подход к перевозкам – по европейской модели, где государство отвечает за социально важную мобильность", – отметил Кулеба.

Результаты механизма государственного заказа (PSO)

По словам Кулебы, одним из ключевых инструментов является механизм государственного заказа (PSO).

В I квартале этого года он уже дал конкретный результат: 5,3 млн пассажиров перевезено "Укрзализныцей" по доступным тарифам.

Из них 2,6 млн – на прифронтовых направлениях или в обратном направлении.

Государство компенсирует перевозчику разницу между реальной стоимостью перевозки и ценой билета. Это позволяет сохранять маршруты, которые не являются прибыльными, но критически нужны людям.

Поддержка внутренних пассажирских перевозок дальнего следования

В 2026 году государство направило около 16 млрд грн на поддержку внутренних пассажирских перевозок дальнего следования.



Чтобы этот подход работал системно, готовим законопроект о PSO для общественного транспорта. Это даст возможность городам и регионам заказывать перевозки и гарантировать их стабильность. Параллельно сегментарно работаем и по другим направлениям.

Следующий шаг – межобластные автобусные перевозки.

Минразвития объявило конкурс на 200 маршрутов по всей стране. Это крупнейший конкурс по новой цифровой процедуре. Подача документов – полностью онлайн по ссылке.



Речь идет как о ключевых коридорах – Киев-Одесса, Киев-Львов, Киев-Харьков, Харьков-Днепр, Львов-Одесса – так и о маршрутах, которые поддерживают связь с прифронтовыми территориями: Сумы-Киев, Чернигов-Киев, Харьков-Киев, Херсон-Николаев.



"Наша задача – сформировать реальную сеть, которая соответствует спросу людей и работает стабильно. Электронная система доказала свою эффективность. На сегодняшний день уже работают 112 перевозчиков на 91 межобластном маршруте", – отметил Кулеба.



Также министр добавил, что PSO показало, что этот подход работает на железной дороге. Следующий шаг – так же системно навести порядок в автобусных перевозках и построить понятную транспортную сеть по всей стране.