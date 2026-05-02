Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 332 950 осіб (+1 240 за добу), 11 906 танків, 41 117 артсистеми, 24 500 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 332 950 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб 
  • танків  – 11 906 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 500 (+4) од.
  • артилерійських систем – 41 117 (+73) од.
  • РСЗВ – 1 763 (+6) од.
  • засоби ППО  – 1 357 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 267 589 (+2 305) од.
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
  • кораблі / катери  – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 93 274 (+265) од.
  • спеціальна техніка – 4 151 (+1) од.

Вже котрий день поспіль інтенсивно виносять артилерію (сюди ж йдуть мінометні розрахунки).
Добре.
02.05.2026 07:26 Відповісти
Молодці наші воїни! Та де літаки? Вчора було заявлено про 4 пошкоджених... Чи таке не рахується, чи немає підтвердження?
02.05.2026 07:58 Відповісти
считаются только подтверждённо-уничтоженные
02.05.2026 08:39 Відповісти
Теж видивлявся літачки. Нажаль... 🤷‍♂️
02.05.2026 09:44 Відповісти
шо нажаль? ті літаки вже явно не полетять бомбити Україну. чи тобі полегшає якщо вони в графіці будуть?
02.05.2026 09:56 Відповісти
Нажаль, не потрапили в інфографіку. Так, мені було б "веселіше". Ще питання будуть?
02.05.2026 10:01 Відповісти
Поки що не знають ступінь ураження... Отримають дані - вкажуть... Літак - складна конструкція. Щоб він став "небоєздатним" - потрібно навіть не відбить йому крило. Достатньо одної бронебійної кулі, наприклад в обтічник радару...
02.05.2026 09:57 Відповісти
Героям слава!!
02.05.2026 08:54 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
02.05.2026 09:15 Відповісти
повідомляли, що ще 25-го накрили сушки під Челябінськом - а тут нулі, нулі, нулі...
02.05.2026 11:57 Відповісти
Зганяй у Челябинськ - перевір. Потім нам тут розкажеш з подробицями.
02.05.2026 14:19 Відповісти
посилати будеш сам себе, бо я ти пошлю так, що не вернешся
02.05.2026 16:14 Відповісти
 
 