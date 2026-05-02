Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 332 950 человек (+1 240 за сутки), 11 906 танков, 41 117 артиллерийских систем, 24 500 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 332 950 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 332 950 (+1 240) человек 
  • танков – 11 906 (+3) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 500 (+4) шт.
  • артиллерийских систем – 41 117 (+73) шт.
  • РСЗО – 1 763 (+6) ед.
  • средства ПВО – 1 357 (+0) шт.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 352 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 267 589 (+2 305) шт.
  • крылатые ракеты – 4 579 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 93 274 (+265) шт.
  • специальная техника – 4 151 (+1) ед.

Вже котрий день поспіль інтенсивно виносять артилерію (сюди ж йдуть мінометні розрахунки).
Добре.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
считаются только подтверждённо-уничтоженные
Молодці наші воїни! Та де літаки? Вчора було заявлено про 4 пошкоджених... Чи таке не рахується, чи немає підтвердження?
02.05.2026 07:58 Ответить
Теж видивлявся літачки. Нажаль... 🤷‍♂️
02.05.2026 09:44 Ответить
шо нажаль? ті літаки вже явно не полетять бомбити Україну. чи тобі полегшає якщо вони в графіці будуть?
02.05.2026 09:56 Ответить
Нажаль, не потрапили в інфографіку. Так, мені було б "веселіше". Ще питання будуть?
02.05.2026 10:01 Ответить
Поки що не знають ступінь ураження... Отримають дані - вкажуть... Літак - складна конструкція. Щоб він став "небоєздатним" - потрібно навіть не відбить йому крило. Достатньо одної бронебійної кулі, наприклад в обтічник радару...
02.05.2026 09:57 Ответить
Героям слава!!
02.05.2026 08:54 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
повідомляли, що ще 25-го накрили сушки під Челябінськом - а тут нулі, нулі, нулі...
02.05.2026 11:57 Ответить
Зганяй у Челябинськ - перевір. Потім нам тут розкажеш з подробицями.
02.05.2026 14:19 Ответить
посилати будеш сам себе, бо я ти пошлю так, що не вернешся
02.05.2026 16:14 Ответить
 
 