Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 332 950 человек (+1 240 за сутки), 11 906 танков, 41 117 артиллерийских систем, 24 500 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 332 950 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 332 950 (+1 240) человек
- танков – 11 906 (+3) шт.
- боевых бронированных машин – 24 500 (+4) шт.
- артиллерийских систем – 41 117 (+73) шт.
- РСЗО – 1 763 (+6) ед.
- средства ПВО – 1 357 (+0) шт.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 352 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 267 589 (+2 305) шт.
- крылатые ракеты – 4 579 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 93 274 (+265) шт.
- специальная техника – 4 151 (+1) ед.
