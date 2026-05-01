На фронте с начала суток 114 боевых столкновений: самые интенсивные бои на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток 1 мая на фронте произошло 114 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 167 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6058 дронов-камикадзе и осуществил 2425 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили один вражеский штурм, противник осуществил 77 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив пять управляемых бомб.
Ситуация на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Красное Первое, Малая Волчья и Фиголовка.
- На Купянском направлении наши защитники успешно отразили один вражеский штурм в районе населенного пункта Петропавловка. Еще одно боевое столкновение вблизи Куриловки продолжается до сих пор.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили девять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Озерное, Лиман, Дробишево и Ставки.
На Славянском направлении украинские воины отразили четыре штурма оккупантов в районах Кривой Луки, Закитного, Ризниковки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг атак не проводил.
Силы обороны успешно отразили шесть вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультыно и Иванополья.
На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Муравка, Молодецкое, Гришино и Новопавловка.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидирован 71 оккупант и 21 – ранен; уничтожено:
- одну реактивную систему залпового огня;
- 8 единиц автомобильной и 8 единиц специальной техники противника;
- одно орудие.
Поврежден один танк, три орудия, одна боевая бронированная машина, пять единиц автомобильной техники и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Уничтожено или подавлено 272 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград, Егоровка, Сичневое и Злагода. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар по району населенного пункта Писанцы.
Бои на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Варваровки, Зализничного, Чаривного, Гуляйпольского, Цветкового и Доброполья. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижская, Верхняя Терса, Лесное, Копани, Ровно и Любицкое. Два боевых столкновения продолжаются.
На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Степногорск. Кроме того, противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Никольское, Васильевка, Омельник, Орехов, Одаровка, Заречное, Счастливое и Комишуваха.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три атаки в сторону Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
