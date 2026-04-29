С начала суток оккупанты 54 раза атаковали позиции ВСУ, - Генштаб

С начала суток агрессор 54 раза обстрелял позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Рогизное, Бачевск, Волфино, Искрисковщина, Товстодубово, Старая Гута, Прогресс, Мишутино, в Черниговской области – Хриновка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня. Произошло два боестолкновения.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Красное Первое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении противник сегодня не проводил активных действий.

Бои на востоке

На Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман наши защитники отразили два вражеских штурма.

На Славянском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении захватчики совершили 13 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Иванополья, Ильиновки, Русина Яра и Степановки. Три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Новопавловка, Белицкое, Дорожное и в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподогородное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении враг один раз наступал в направлении Александрограда.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять вражеских атак в районах Прилук, Оленокстантиновки, Гуляйполя и в сторону Святопетровки, Цветково, Чаривного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Зирница, Барвиновка, Воздвижевка, Любицкое, Гуляйпольское, Долинка, Чаривное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоандреевки, нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Таврийское и Орехов.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили два вражеских штурма в районе Антоновского моста и о. Белогрудый.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — подчеркнули в Генштабе.