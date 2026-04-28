РФ активизировала штурмы на севере Харьковской области и изменила направление атак, - бригада "Гарт" ГПСУ

На севере Харьковской области российские войска после затишья возобновили штурмы и изменили направление атак, задействовав небольшие пехотные группы и дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии АрмияInform рассказал начальник пресс-службы бригады "Гарт" Государственной пограничной службы Украины Игорь Лизогуб.

Он отметил, что враг изменил тактику и направления наступления на Волчанском направлении.

"Довольно долгое было затишье, когда противник не предпринимал активных действий. Последние подобные активные атаки проводились врагом в январе и феврале.

После того как за этот период было уничтожено достаточно большое количество личного состава противника, он перегруппировался и готовился к активным действиям в весенне-летний период.

На прошлой неделе он начал такие действия и уже немного изменил направление. Если зимой он наступал в направлении населенных пунктов Нестерное, Круглое, Песчаное, то в настоящее время он проводит атаки в направлении населенных пунктов Бударки и Землянки", - сказал он.

Тактика без изменений

Стратегия противника существенно не изменилась - атаки осуществляются небольшими пехотными группами при поддержке дронов, артиллерии и авиационных ударов.

"Это снова небольшие пехотные группы при поддержке вражеских дронов. Вражеская артиллерия работает. Также враг наносит авиационные удары по нашим позициям. Все для того, чтобы вражеская пехота могла продвинуться, где-то там попытаться перейти границу и закрепиться", - добавил военный.

Иногда россияне применяют и легкую технику, в частности мотоциклы. Такие штурмы уже неоднократно фиксировались и терпели потери от украинских подразделений.

Дронная "стена" на границе

Пограничники отмечают, что ситуация на этом направлении фронта контролируется благодаря активному использованию беспилотников.

Аэроразведка выявляет противника заблаговременно, после чего его поражают артиллерией, ударными FPV-дронами и тяжелыми бомбардировщиками типа "Вампир".

"Поэтому попытки врага войти на территорию Украины были пресечены, и вся пехота, которая двигалась, была либо уничтожена, либо ранена. Противник был вынужден, даже не пересекая границу, отступать на исходные позиции, откуда они непосредственно начинали движение к границе", - подчеркнул пограничник.

"Зеленка" не помогает оккупантам

По словам представителя бригады "Гарт", большинство попыток врага пересечь границу были остановлены - живую силу либо уничтожали, либо заставляли отступать еще до входа на территорию Украины.

Несмотря на наступление весеннего периода и появление густой растительности, россияне не могут эффективно маскироваться.

Украинские силы продолжают круглосуточное наблюдение с помощью дронов и контролируют ситуацию даже в глубине вражеской территории, чтобы своевременно выявлять подготовку к атакам.

"Наступает весенняя погода, поднимается так называемая "зеленка". Однако рельеф местности позволяет отслеживать все перемещения врага, и спрятаться у него пока нет возможности.

"Погода, конечно, порой бывает не очень благоприятной для полетов, но, несмотря на это, мы обеспечиваем дежурство расчетов как аэроразведки, так и ударных дронов. Мы отслеживаем ситуацию на достаточном расстоянии от границы вглубь вражеской территории, чтобы своевременно выявлять и предотвращать все попытки россиян пересечь государственную границу Украины", - заверил Лизогуб.