РФ активізувала штурми на півночі Харківщини та змінила напрямок атак, - бригада "Гарт" ДПСУ

На півночі Харківської області російські війська після затишшя відновили штурми та змінили напрямок атак, використовуючи малі піхотні групи та дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному коментарі АрміяInform розповів начальник пресслужби бригади "Гарт" Державної прикордонної служби України Ігор Лизогуб.

Він зазначив, що ворог змінив тактику та напрямки наступу на Вовчанському напрямку.

"Досить довге було затишшя, коли противник не здійснював активних дій. Останні подібні активні атаки проводились ворогом в січні та лютому.

Після того як за цей період було знищено достатньо велику кількість особового складу противника, він перегруповувався і готувався до активних дій у весняно-літній період.

Минулого тижня він такі дії розпочав і вже трошки змінив напрямок. Якщо взимку він наступав у напрямку населених пунктів Нестерне, Кругле, Піщане, то на даний час він проводить атаки в напрямку населених пунктів Бударки та Землянки", - сказав він.

Тактика без змін

Стратегія противника суттєво не змінилася - атаки здійснюються малими піхотними групами за підтримки дронів, артилерії та авіаційних ударів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ не змогла створити буферну зону на кордоні, - ДПСУ

"Це знов малі піхотні групи за підтримки ворожих дронів. Артилерія ворожа працює. Також ворог завдає авіаційних ударів по наших позиціях. Все для того, щоб ворожа піхота могла просунутися, десь там спробувати перейти кордон і закріпитися", - додав військовий.

Іноді росіяни застосовують і легку техніку, зокрема мотоцикли. Такі штурми вже неодноразово фіксувалися та зазнавали втрат від українських підрозділів.

Дронова "стіна" на кордоні

Прикордонники наголошують, що ситуація на цьому напрямку фронту контрольована завдяки активному використанню безпілотників.

Аеророзвідка виявляє противника завчасно, після чого його уражають артилерією та ударними FPV-дронами і важкими бомберами типу "Вампір".

"Тому намагання ворога зайти на територію України було придушено, й уся піхота, яка рухалася, була або знищена, або була поранена. Противник був змушений, навіть не перетнувши кордон, відступати на вихідні позиції, звідки вони безпосередньо починали рух до кордону, - наголосив прикордонник.

"Зеленка" не допомагає окупантам

За словами представника бригади "Гарт", більшість спроб ворога перетнути кордон були зупинені - живу силу або знищували, або змушували відступати ще до входу на територію України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 9 квадроциклів та 10 рашистів на Вовчанському напрямку: бойова робота дронарів 57-ї бригади. ВIДЕО

Попри настання весняного періоду та появу густої рослинності, росіяни не можуть ефективно маскуватися.

Українські сили продовжують цілодобове спостереження за допомогою дронів і контролюють ситуацію навіть у глибину ворожої території, щоб завчасно виявляти підготовку до атак.

"Настає весняна погода, підійматися так звана "зеленка". Однак рельєф місцевості дозволяє відстежувати всі переміщення ворога і заховатися поки що він не має можливості.

"Погода, звісно, часом буває не дуже льотна, але, попри це, ми забезпечуємо чергування розрахунків як аеророзвідки, так і ударних дронів. Ми відстежуємо ситуацію на достатню відстань від кордону вглиб ворожої території, щоб завчасно виявляти і запобігати всім спробам росіян перетнути державний рубіж України, - запевнив Лизогуб.