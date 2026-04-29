Від початку доби окупанти 54 рази атакували позиції ЗСУ, - Генштаб

Від початку доби агресор 54 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рогізне, Бачівськ, Волфине, Іскрисківщина, Товстодубове, Стара Гута, Прогрес, Мішутине, на Чернігівщині – Хрінівка.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 37 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Відбулося два боєзіткнення.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник сьогодні не проводив активних дій.

Бої на сході

На Лиманському напрямку у бік населених пунктів Дробишеве та Лиман наші захисники відбили два ворожі штурми.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував позиції наших оборонців в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 13 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру та Степанівки. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у напрямку Олександрограда.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих атак у районах Прилук, Оленокостянтинівки, Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Цвіткового, Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Зірниця, Барвінівка, Воздвижівка, Любицьке, Гуляйпільське, Долинка, Чарівне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Таврійське та Оріхів.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожих штурми у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - наголосили в Генштабі.