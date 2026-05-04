Через удари РФ є знеструмлення у 4 областях, - Міненерго

Прогноз щодо відключення світла на 4 травня

Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Які прогнози?

Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Відключень не прогнозується

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

