РФ вчергове атакувала енергетику Миколаївщини: є знеструмлення

На Миколаївщині без світла залишаються населені пункти

Учора, 2 травня, та сьогодні вночі ворог атакував Миколаївську область із використанням БпЛА типу "Shahed". Під ударом вчергове була енергетична інфраструктура.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Є знеструмлення

За його словами, є часткове відключення населених пунктів області, наразі роботи з відновлення тривають.

Внаслідок атаки в Чорноморській громаді виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. У м. Миколаєві пошкоджено нежитлову будівлю та тролейбус. Постраждалих немає.

Атаки на Миколаївський район

За даними ОВА, вчора ворог девʼять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок удару в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Капотня, готуйся!
03.05.2026 08:15 Відповісти
А кацапська енергетична структура почувається добре 😡
03.05.2026 08:20 Відповісти
Щоденний террор від члена Радбезу @@N
03.05.2026 10:07 Відповісти
 
 