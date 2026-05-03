РФ вчергове атакувала енергетику Миколаївщини: є знеструмлення

Учора, 2 травня, та сьогодні вночі ворог атакував Миколаївську область із використанням БпЛА типу "Shahed". Під ударом вчергове була енергетична інфраструктура.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Є знеструмлення

За його словами, є часткове відключення населених пунктів області, наразі роботи з відновлення тривають.

Внаслідок атаки в Чорноморській громаді виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. У м. Миколаєві пошкоджено нежитлову будівлю та тролейбус. Постраждалих немає.

Атаки на Миколаївський район

За даними ОВА, вчора ворог девʼять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок удару в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

