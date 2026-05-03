РФ вчергове атакувала енергетику Миколаївщини: є знеструмлення
Учора, 2 травня, та сьогодні вночі ворог атакував Миколаївську область із використанням БпЛА типу "Shahed". Під ударом вчергове була енергетична інфраструктура.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Є знеструмлення
За його словами, є часткове відключення населених пунктів області, наразі роботи з відновлення тривають.
Внаслідок атаки в Чорноморській громаді виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. У м. Миколаєві пошкоджено нежитлову будівлю та тролейбус. Постраждалих немає.
Атаки на Миколаївський район
За даними ОВА, вчора ворог девʼять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок удару в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Огусто
показати весь коментар03.05.2026 08:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex K #531926
показати весь коментар03.05.2026 08:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Az AZLK
показати весь коментар03.05.2026 10:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль