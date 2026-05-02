Другий удар за добу по енергетиці Миколаєва: частина міста без світла
Вдень 2 травня ворог атакував дронами Shahed енергетичну інфраструктуру Миколаєва, частина мешканців залишилася без електропостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
Нині енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб повернути світло в будинки. За попередніми даними, працівники та місцеві жителі не постраждали.
Що передувало?
Це вже другий удар по енергетиці Миколаївської області за добу. Напередодні частину абонентів в обласному центрі було знеструмлено. Пошкоджено вікна в багатоповерхових будинках та легкові автомобілі.
