Другий удар за добу по енергетиці Миколаєва: частина міста без світла

Вдень 2 травня ворог атакував дронами Shahed енергетичну інфраструктуру Миколаєва, частина мешканців залишилася без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Нині енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб повернути світло в будинки. За попередніми даними, працівники та місцеві жителі не постраждали.

Що передувало?

Це вже другий удар по енергетиці Миколаївської області за добу. Напередодні частину абонентів в обласному центрі було знеструмлено. Пошкоджено вікна в багатоповерхових будинках та легкові автомобілі.

