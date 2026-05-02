Второй удар за сутки по энергетике Николаева: часть города без света

Днём 2 мая враг атаковал с помощью дронов Shahed энергетическую инфраструктуру Николаева, часть жителей осталась без электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

Сейчас энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы вернуть свет в дома. По предварительным данным, работники и местные жители не пострадали.

Что предшествовало?

Это уже второй удар по энергетике Николаевской области за сутки. Накануне часть абонентов в областном центре была обесточена. Повреждены окна в многоэтажных домах и легковые автомобили.

